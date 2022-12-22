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Иностранец изменил личность ради приезда в Тюменскую область

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI

Иностранец изменил личность для того, чтобы попасть в Тюменскую область

29-летний уроженец Киргизии сменил имя и фамилию, чтобы въехать в Тюменскую область. В 2018 году мужчину уже выдворяли из страны — запрет на въезд в Россию был наложен на пять лет.
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Тюмень

Однако мужчина, желающий всеми правдами и неправдами приехать в РФ на заработки, решил сменить имя фамилию. В апреле 2019 года он иностранец въехал на автомобиле в Тюменскую область через Казахстан, а в 2021 году прилетел на самолете из Бишкека в Пермь.

Суд отправил иностранца на восемь месяцев в колонию-поселение.

Ранее «Наш Город» писал, что 47-летнего гражданина Таджикистана отправили на один год и восемь месяцев в колонию за незаконное пересечение границы. Он также сменил ради прибытия в Россию свои паспортные данные.

В Тюменской области осужден иностранец за незаконное пересечение госграницы
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Суд#Общество#Новости тюмени#Граница
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