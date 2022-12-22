Иностранец изменил личность ради приезда в Тюменскую область

Однако мужчина, желающий всеми правдами и неправдами приехать в РФ на заработки, решил сменить имя фамилию. В апреле 2019 года он иностранец въехал на автомобиле в Тюменскую область через Казахстан, а в 2021 году прилетел на самолете из Бишкека в Пермь.
Суд отправил иностранца на восемь месяцев в колонию-поселение.
Ранее «Наш Город» писал, что 47-летнего гражданина Таджикистана отправили на один год и восемь месяцев в колонию за незаконное пересечение границы. Он также сменил ради прибытия в Россию свои паспортные данные.