Иностранец изменил личность ради приезда в Тюменскую область

Однако мужчина, желающий всеми правдами и неправдами приехать в РФ на заработки, решил сменить имя фамилию. В апреле 2019 года он иностранец въехал на автомобиле в Тюменскую область через Казахстан, а в 2021 году прилетел на самолете из Бишкека в Пермь.