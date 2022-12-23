В массовой аварии в Тюмени пострадали три человека. Фото

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине 36-летнего водителя BMW. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу автодвижения.
В результате аварии травмы получили три человека — 33-летняя водитель Hyundai Solaris, 41-летняя пассажирка BMW, 19-летняя пассажирка Hyundai Accent. Выяснилось, что водитель Hyundai Accent не имеет права управления автомобилем. На 20-летнего юношу был составлен административный материал, а его автомобиль эвакуирован на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях на федеральных трассах и рекомендовали соблюдать безопасный скоростной режим.