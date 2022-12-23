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В массовой аварии в Тюмени пострадали три человека. Фото

Сегодня, 05:06
Фото: ГИБДД

В массовом ДТП в Тюмени пострадали три человека

Три человека пострадали в массовой аварии, произошедшей накануне вечером на перекрестке улиц Дружбы и Мельникайте. Здесь столкнулись пять автомобилей: BMW, Hyundai Accent, Toyota, Hyundai Solaris и Renault Duster.
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Тюмень

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине 36-летнего водителя BMW. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу автодвижения.

В результате аварии травмы получили три человека — 33-летняя водитель Hyundai Solaris, 41-летняя пассажирка BMW, 19-летняя пассажирка Hyundai Accent. Выяснилось, что водитель Hyundai Accent не имеет права управления автомобилем. На 20-летнего юношу был составлен административный материал, а его автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях на федеральных трассах и рекомендовали соблюдать безопасный скоростной режим.

Тюменцев предупредили о переметах и ухудшении видимости на федеральных трассах
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Авария#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюменская область
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