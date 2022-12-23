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Тюменцев предупредили о переметах и ухудшении видимости на федеральных трассах

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях на федеральных трассах

На дорогах Тюменской области из-за погодных условия ухудшилась видимость на дорогах. Сложная обстановка, по данным ГИБДД, на трассах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. В настоящее время на федеральных автодорогах дежурят сотрудники ДПС.
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Тюмень

Водителям рекомендуют избегать опасных манёвров обгона и выезда на встречную полосу, выбирать скорость движения с учетом погодных условий.

Сегодня в Тюмени ожидается снег в течение всего дня, ветер 4,7-7,5 метров в секунду и температура воздуха -2 -6.  В субботу снегопад продолжится, столбики термометров покажу -1 -2 в темное время суток, 0 -1 днем, скорость ветра составит 4,3-6 метров в секунду.

В воскресенье, 25 декабря, день пройдет без осадков. Температура воздуха составит -2 -4 днем, к вечеру похолодает до -6  -8.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на улице Дружбы произошла массовая авария. Столкнулись шесть автомобилей.

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