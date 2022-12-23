Тюменцев предупредили о переметах и ухудшении видимости на федеральных трассах

Сегодня в Тюмени ожидается снег в течение всего дня, ветер 4,7-7,5 метров в секунду и температура воздуха -2 -6. В субботу снегопад продолжится, столбики термометров покажу -1 -2 в темное время суток, 0 -1 днем, скорость ветра составит 4,3-6 метров в секунду.