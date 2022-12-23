Тюменцев предупредили о переметах и ухудшении видимости на федеральных трассах

Водителям рекомендуют избегать опасных манёвров обгона и выезда на встречную полосу, выбирать скорость движения с учетом погодных условий.
Сегодня в Тюмени ожидается снег в течение всего дня, ветер 4,7-7,5 метров в секунду и температура воздуха -2 -6. В субботу снегопад продолжится, столбики термометров покажу -1 -2 в темное время суток, 0 -1 днем, скорость ветра составит 4,3-6 метров в секунду.
В воскресенье, 25 декабря, день пройдет без осадков. Температура воздуха составит -2 -4 днем, к вечеру похолодает до -6 -8.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на улице Дружбы произошла массовая авария. Столкнулись шесть автомобилей.