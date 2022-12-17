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В Тюмени в понедельник пойдет дождь

Сегодня, 04:11
Фото: 1MI

В Тюмени 17 декабря ожидается снег и до -7 градусов

В Тюмени сегодня потеплеет. По прогнозам синоптиков, в дневные часы столбики термометров покажут -7 -8, в темное время суток -10 -15. В течение дня вероятны осадки в виде снега, скорость ветра составит 4,2 – 5 метров в секунду.
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Тюмень

В воскресенье, 18 декабря, существенно погода не изменится – снег и -8 -9 днем, -9 – 13 в ночные часы. А в понедельник, 19 декабря, метеорологи обещают жителям областной столицы околонулевую температуру и дождь со снегом. В первый день предпоследней рабочей недели в течение дня термометры покажут 0 -1, в темное время суток -1 -2.

Во вторник, 20 декабря, термометры опустятся до -10 -12 и пойдет снег. В среду и четверг ожидается похолодание до -16 -20.

В пятницу, 23 декабря, ночью температура воздуха составит -17 -20, днем поднимется до -14.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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