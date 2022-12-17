В Тюмени в понедельник пойдет дождь

В воскресенье, 18 декабря, существенно погода не изменится – снег и -8 -9 днем, -9 – 13 в ночные часы. А в понедельник, 19 декабря, метеорологи обещают жителям областной столицы околонулевую температуру и дождь со снегом. В первый день предпоследней рабочей недели в течение дня термометры покажут 0 -1, в темное время суток -1 -2.