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В Тюмени власти инспектируют горки для катания. Несанкционированные будут закрывать

Сегодня, 03:14
Фото: 1MI

В Тюмени власти инспектируют горки для катания

Тюменские власти проверят зимние детские горки. Несанкционированные объекты будут закрывать. Об этом сообщил в ходе прямого эфира заместитель главы администрации города Петр Вагин.
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Тюмень

По его словам, в этом году в областной столице подготовлены порядка полусотни детских горок. На данный момент все они обследованы и находятся на контроле у специалистов.

«Перед началом эксплуатации проводится комиссионная проверка горок, в ней участвуют представители Гостехнадзора, Служб заказчика по благоустройству каждого округа города или организаций, на чьем балансе содержится это имущество. У каждого объекта есть правила эксплуатации. Для заливки выката или изготовления ледовой конструкции используется только питьевая вода. Горка должна быть освещена в темное время, скаты и выкаты могут быть только прямыми и плавными, без виражей. Ответственные лица ведут специальные журналы, в которых отмечается дата осмотра», — пояснил Петр Вагин.

Все горки выше сорока сантиметров приравниваются к аттракционам и должны быть сертифицированы. Что касается горок, расположенных на территориях дворов, то за их безопасностью должны следить управляющие компании и ТСЖ.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на состояние горки в районе обводненного карьера «Школьный». Городские власти не подготовили объект к зимнему сезону.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Горки зимой
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