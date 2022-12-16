В Тюмени власти инспектируют горки для катания. Несанкционированные будут закрывать

По его словам, в этом году в областной столице подготовлены порядка полусотни детских горок. На данный момент все они обследованы и находятся на контроле у специалистов.
«Перед началом эксплуатации проводится комиссионная проверка горок, в ней участвуют представители Гостехнадзора, Служб заказчика по благоустройству каждого округа города или организаций, на чьем балансе содержится это имущество. У каждого объекта есть правила эксплуатации. Для заливки выката или изготовления ледовой конструкции используется только питьевая вода. Горка должна быть освещена в темное время, скаты и выкаты могут быть только прямыми и плавными, без виражей. Ответственные лица ведут специальные журналы, в которых отмечается дата осмотра», — пояснил Петр Вагин.
Все горки выше сорока сантиметров приравниваются к аттракционам и должны быть сертифицированы. Что касается горок, расположенных на территориях дворов, то за их безопасностью должны следить управляющие компании и ТСЖ.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на состояние горки в районе обводненного карьера «Школьный». Городские власти не подготовили объект к зимнему сезону.