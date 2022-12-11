В Тюмени предстоящая неделя будет теплой и снежной

В среду и четверг, 14 и 15 декабря, осадки прекратятся. Столбики термометров покажут -10 -12 в дневные часы и -13 -14 в темное время суток. В пятницу сохранится аналогичная погода, а в субботу вновь потеплеет до -7 -8 и пойдет снег.