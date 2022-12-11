nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени предстоящая неделя будет теплой и снежной

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI

В Тюмени в воскресенье потеплеет до -6

В Тюмени в ближайшие три дня будет идти снег, а столбики термометров не опустятся ниже -13 -14. По прогнозам метеорологов, в воскресенье, 11 декабря, днем температура воздуха составит -6 -8, в ночные часы -8 -9.
Сюжет
Тюмень

В первый день рабочей неделе потеплеет до -4 -5. Во вторник, 13 декабря, снегопады продолжатся, но температура воздуха опустится на несколько градусов: в светлое время суток ожидается — 9 -12, ночью -12 -14.

В среду и четверг, 14 и 15 декабря, осадки прекратятся. Столбики термометров покажут -10 -12 в дневные часы и -13 -14 в темное время суток. В пятницу сохранится аналогичная погода, а в субботу вновь потеплеет до -7 -8 и пойдет снег.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы пожаловались на неочищенные от снега автомобильные дороги в городе.

Тюменцы пожаловались на заснеженные в городе дороги
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Потепление#Тюмень#Снег#Тюменская область
Подпишитесь
Кринж или краш? Как устроен кибербуллинг в Тюмени
Вчера, 10:11
В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум
9 декабря 03:36
Здание нового университетского кампуса ТюмГУ построят в Тюмени
8 декабря 12:13
Тюменские врачи в 2023 году получат доплаты
8 декабря 13:18
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
8 декабря 10:31
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
8 декабря 06:35