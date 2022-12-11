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Тюменцы пожаловались на заснеженные в городе дороги

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI

«Дороги не чистят совсем»: тюменцы утонули в снегу

Жители Тюмени жалуются на нечищеные в городе автодороги. Автовладельцы отметили, что накануне на путепроводах, несмотря на снегопад, не было замечено ни одной снегоуборочной машины.
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Тюмень
«Дороги в нашем городе вообще не чистят», — пожаловался один из водителей в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под постом подписчики группы пошутили, что просто снег выпал «неожиданно» в декабре. Между тем, по прогнозам синоптиков, снегопады в Тюмени продолжатся до 14 декабря.

Ранее «Наш Город» писал, что во время прямой линии глава администрации Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что в этом году проблем с уборкой снега с городских улиц не будет — дорожники и техника полностью готовы к форс-мажорным ситуациям.

 

Руслан Кухарук пояснил, почему в Тюмени были проблемы с уборкой снега
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Уборка улиц#Уборка снега#Снег#Тюменская область
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