Тюменцы пожаловались на заснеженные в городе дороги

Ранее «Наш Город» писал, что во время прямой линии глава администрации Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что в этом году проблем с уборкой снега с городских улиц не будет — дорожники и техника полностью готовы к форс-мажорным ситуациям.