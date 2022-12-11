Тюменцы пожаловались на заснеженные в городе дороги

«Дороги в нашем городе вообще не чистят», — пожаловался один из водителей в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под постом подписчики группы пошутили, что просто снег выпал «неожиданно» в декабре. Между тем, по прогнозам синоптиков, снегопады в Тюмени продолжатся до 14 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что во время прямой линии глава администрации Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что в этом году проблем с уборкой снега с городских улиц не будет — дорожники и техника полностью готовы к форс-мажорным ситуациям.