На сельхозпредприятии в Тюменской области отменили карантин по псевдомонозу

Псевдомоноз опасен как для молодых животных, так и для взрослых. Чаще всего заражаются жвачные животные, хищники, птицы и рыбы. Из симптомов у молодняка — пневмонии, артриты, диареи. У взрослых животных наблюдаются такие симптомы как мастит, вагинит, эндометрит.