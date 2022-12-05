На сельхозпредприятии в Тюменской области отменили карантин по псевдомонозу

Ограничительные мероприятия отменили из-за того, что был проведен полный комплекс мер, предусмотренный ветеринарными правилами.
Псевдомоноз опасен как для молодых животных, так и для взрослых. Чаще всего заражаются жвачные животные, хищники, птицы и рыбы. Из симптомов у молодняка — пневмонии, артриты, диареи. У взрослых животных наблюдаются такие симптомы как мастит, вагинит, эндометрит.
При случаях заболевания или гибели скота необходимо незамедлительно сообщать в госветслужбы.
Накануне «Наш Город» сообщал об установлении карантина по лейкозу крупного рогатого скота. Очаг заражения обнаружили в поселке Сарайка. На время действия карантина здесь запрещено ввозить и вывозить КРС, использовать биоматериалы зараженных животных, устраивать ярмарки и выставки.