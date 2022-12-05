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На сельхозпредприятии в Тюменской области отменили карантин по псевдомонозу

Сегодня, 05:36
Фото: 1MI

В Ялуторовском районе отменен карантин животных по псевдомонозу

С 1 декабря 2022 года в Ялуторовском районе отменили ограничительные мероприятия по псевдомонозу на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщили в Управлении ветеринарии Тюменской области.

Ограничительные мероприятия отменили из-за того, что был проведен полный комплекс мер, предусмотренный ветеринарными правилами.

Псевдомоноз опасен как для молодых животных, так и для взрослых. Чаще всего заражаются жвачные животные, хищники, птицы и рыбы. Из симптомов у молодняка — пневмонии, артриты, диареи. У взрослых животных наблюдаются такие симптомы как мастит, вагинит, эндометрит.

При случаях заболевания или гибели скота необходимо незамедлительно сообщать в госветслужбы. 

 

На территории Тюменской области введён карантин
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Накануне «Наш Город» сообщал об установлении карантина по лейкозу крупного рогатого скота. Очаг заражения обнаружили в поселке Сарайка. На время действия карантина здесь запрещено ввозить и вывозить КРС, использовать биоматериалы зараженных животных, устраивать ярмарки и выставки. 

#Анна Доронина#Общество#Тюменская область#Карантин#Болезни#Животные
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