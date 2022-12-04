На территории Тюменской области введён карантин

Согласно документу, со 2 декабря текущего года в Тюменской области действуют ограничения. Очаг заражения обнаружен в посёлке Сарайка. В период карантина здесь строго запрещается ввозить и вывозить крупнорогатый скот, собирать и использовать биоматериалы от заболевших животных. Во время ограничительных мероприятий в Тюменской области нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки или выставки.
Как сообщил Роспотребнадзор, при лейкемии у коров наблюдается РНК-инфекция опухолевого вируса, когда злокачественные образования, поражая систему кроветворения, затрагивают остальные органы.
Ранее «Наш город писал», что в Тюменской области не хватает работников в сфере сельского хозяйства, поскольку тюменцы не хотят идти на производство.