На территории Тюменской области введён карантин

Согласно документу, со 2 декабря текущего года в Тюменской области действуют ограничения. Очаг заражения обнаружен в посёлке Сарайка. В период карантина здесь строго запрещается ввозить и вывозить крупнорогатый скот, собирать и использовать биоматериалы от заболевших животных. Во время ограничительных мероприятий в Тюменской области нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки или выставки.