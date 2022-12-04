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На территории Тюменской области введён карантин

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI

В Тюменской области зафиксирована неизлечимая болезнь крупного рогатого скота

По Тюменской области был зафиксирован лейкоз крупного рогатого скота. Распоряжение об установлении карантина появилось на официальном сайте правительства Тюменской области.

Согласно документу, со 2 декабря текущего года в Тюменской области действуют ограничения. Очаг заражения обнаружен в посёлке Сарайка. В период карантина здесь строго запрещается ввозить и вывозить крупнорогатый скот, собирать и использовать биоматериалы от заболевших животных. Во время ограничительных мероприятий в Тюменской области нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки или выставки.

Как сообщил Роспотребнадзор, при лейкемии у коров наблюдается РНК-инфекция опухолевого вируса, когда злокачественные образования, поражая систему кроветворения, затрагивают остальные органы.

Ранее «Наш город писал», что в Тюменской области не хватает работников в сфере сельского хозяйства, поскольку тюменцы не хотят идти на производство.  

В Тюменской области наблюдается нехватка работников в сфере сельского хозяйства
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#Елена Чебоксарова#Сельские жители#Коровы#Болезнь#Карантин#Роспотребнадзор
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