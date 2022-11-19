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На Сахалине при взрыве в жилом доме погибли 3 человека, 9 пострадали

Сегодня, 04:42
Фото: МЧС

На Сахалине при взрыве в жилом доме погибли три человека

Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме произошел сегодня в Тымовске на Сахалине. ЧП случилось в 05:03 по московскому времени. В результате взрыва обрушились пять этажей здания, сообщили в МЧС Сахалинской области.

На место происшествия вылетел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В настоящее время идет разбор завалов, продолжается тушения пожара. Уже известно о девяти пострадавших и трех погибших, пишет РИА «Новости».

По словам губернатора, в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб.

«Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. Добровольцам, помогающим разбирать завалы, выдают перчатки. На месте работают экстренные службы и спецтехника. Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва», — сообщил Лимаренко в своем тг-канале.

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона в одной из квартир дома, пишет ТАСС.

Известно, что пятиэтажка была построена 42 года назад — в 1980 году. В доме располагались 80 квартир. В 2016 году в доме был выполнен капитальный ремонт. Здание не было газифицировано .

 

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#Валентина Бурнашева#Взрыв в жилом доме#Сахалин#Гибель человека#МЧС#Пожар#Видео
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