На Сахалине при взрыве в жилом доме погибли 3 человека, 9 пострадали

На место происшествия вылетел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В настоящее время идет разбор завалов, продолжается тушения пожара. Уже известно о девяти пострадавших и трех погибших, пишет РИА «Новости».
По словам губернатора, в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб.
«Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. Добровольцам, помогающим разбирать завалы, выдают перчатки. На месте работают экстренные службы и спецтехника. Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва», — сообщил Лимаренко в своем тг-канале.
По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона в одной из квартир дома, пишет ТАСС.
Известно, что пятиэтажка была построена 42 года назад — в 1980 году. В доме располагались 80 квартир. В 2016 году в доме был выполнен капитальный ремонт. Здание не было газифицировано .