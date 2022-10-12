Сухая и теплая погода способствует ландшафтным пожарам недалеко от Ишима

Всего на 12 число в регионе зафиксировано 5 термоточек, 2 из них крупные. В начале октября ландшафтных пожаров в Тюменской области не было. Стоит отметить, что в Свердловской и Омской областях наблюдается больше 10 термоточек.
По данным синоптиков, дожди ожидаются в регионе только ближе к выходным. В субботу и воскресенье выпадет около 2 мм осадков и похолодает. На этой неделе влажность воздуха составит 45-65%.
Ранее «Наш город» сообщал, что пожары ликвидируются около деревни Нариманова и поселка Новотарманский.