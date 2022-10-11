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Автокран повредил надземный пешеходный переход на объездной дороге в Тюмени

11 октября 14:29
В пресс-службе ГИБДД «Нашему городу» сообщили подробности ДТП на улице Федюнинского. Грузовик «Скания» на трале перевозил автокран и повредил надземный пешеходный переход. Серьёзных повреждений удалось избежать, но водитель пока не представил разрешения на перевозку негабаритного груза.

Кран задел конструкцию надземного перехода и перекрыл одну полосу движения на объездной дороге. Пострадавших нет.

«Характер повреждений установят представители эксплуатирующей организации»сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.

Стоит отметить, что в областной столице и Тюменском районе ранее происходили подобные ДТП. В январе 2021 года грузовик задел кузовом надземный пешеходный переход. Тогда серьёзных последствий удалось избежать. Летом 2020 года в районе посёлка Яр кран-манипулятор обрушил надземный переход, ущерб составил около 5 млн рублей.

#Пешеходный переход#Трасса#Дороги#Авария#ГИБДД#Инцидент#Инспекторы гибдд#Александр Мязин#Видео
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