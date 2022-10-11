Автокран повредил надземный пешеходный переход на объездной дороге в Тюмени

Стоит отметить, что в областной столице и Тюменском районе ранее происходили подобные ДТП. В январе 2021 года грузовик задел кузовом надземный пешеходный переход. Тогда серьёзных последствий удалось избежать. Летом 2020 года в районе посёлка Яр кран-манипулятор обрушил надземный переход, ущерб составил около 5 млн рублей.