Во время «сплошной проверки» в Тюмени поймали бесправника

В ходе мероприятия были задержаны несколько автовладельцев, нарушивших правила перевозки детей. Теперь им придется выплатить штрафы за отсутствие детских кресел. Также инспекторы ГИБДД остановили 26-летнего водителя Nissan. У него не было прав на управление транспортным средством.