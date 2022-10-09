Во время «сплошной проверки» в Тюмени поймали бесправника

В ходе мероприятия были задержаны несколько автовладельцев, нарушивших правила перевозки детей. Теперь им придется выплатить штрафы за отсутствие детских кресел. Также инспекторы ГИБДД остановили 26-летнего водителя Nissan. У него не было прав на управление транспортным средством.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Сладковском районе сотрудники ДПС поймали 58-летнего тракториста в состоянии алкогольного опьянения. Селянин перевозил дрова. Алкотестер показал 0,57 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.