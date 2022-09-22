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Тюменский полицейский устроил стрельбу в Зареке

22 сентября 12:49
Фото: 1Mi
В Тюмени на улице Тихий проезд мужчина стрелял из пистолета в воздух, а также целился в машины. Очевидцы сообщают, что он был в состоянии опьянения.
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Тюмень

Местные жители говорят, что им оказался старший лейтенант полиции, участковый Ташбулатов Алмаз Сергеевич. Охрана «Брусники» не стала подходить к мужчине, росгвардейцы отпустили его.

Местные отмечают, что это не первый инцидент с участием участкового. Водители, которые пострадали от действий мужчины, планируют писать заявление в полицию.

«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области.

«В сети Интернет получила распространение информация о том, что в одном из дворов многоквартирных домов города на лавке сидит гражданин и производит манипуляции с предметом, похожим на пистолет. По предварительным данным, мужчина является сотрудником отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени, находится в очередном отпуске и владеет в зарегистрированном законном порядке травматическим пистолетом»,сообщил «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Также в пресс-службе добавили, что по данному факту назначена проверка для установления всех обстоятельств. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени заметили мастурбирующего на машины мужчину.

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