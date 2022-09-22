Тюменский полицейский устроил стрельбу в Зареке

«В сети Интернет получила распространение информация о том, что в одном из дворов многоквартирных домов города на лавке сидит гражданин и производит манипуляции с предметом, похожим на пистолет. По предварительным данным, мужчина является сотрудником отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени, находится в очередном отпуске и владеет в зарегистрированном законном порядке травматическим пистолетом»,сообщил «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.