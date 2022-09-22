Тюменский полицейский устроил стрельбу в Зареке

Местные жители говорят, что им оказался старший лейтенант полиции, участковый Ташбулатов Алмаз Сергеевич. Охрана «Брусники» не стала подходить к мужчине, росгвардейцы отпустили его.
Местные отмечают, что это не первый инцидент с участием участкового. Водители, которые пострадали от действий мужчины, планируют писать заявление в полицию.
«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области.
«В сети Интернет получила распространение информация о том, что в одном из дворов многоквартирных домов города на лавке сидит гражданин и производит манипуляции с предметом, похожим на пистолет. По предварительным данным, мужчина является сотрудником отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени, находится в очередном отпуске и владеет в зарегистрированном законном порядке травматическим пистолетом»,сообщил «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Также в пресс-службе добавили, что по данному факту назначена проверка для установления всех обстоятельств. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени заметили мастурбирующего на машины мужчину.