В Тобольском районе из-за грозы загорелся лес

По погодным условиям, на территории Тюменской, Тобольской и Ишимской авиазон установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность). Согласно прогнозам метеорологов, сегодня в Тюмени ожидается солнечная жаркая погода. Температура воздуха в течение дня составит + 26 + 28.
Среда, 21 сентября, пройдет при переменной облачности. В ночные часы столбики термометров покажут + 13 + 17, к полудню поднимутся до + 23 + 24.
В четверг значительно похолодает — максимальная температура воздуха в этот день составит + 12 + 17.