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В Тобольском районе из-за грозы загорелся лес

20 сентября 05:58
Фото: 1Mi
В Тобольском районе накануне из-за грозы произошел лесной пожар. На данный момент борьба с огнем продолжается, рассказали «Нашему Городу» в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

По погодным условиям, на территории Тюменской, Тобольской и Ишимской авиазон установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность). Согласно прогнозам метеорологов, сегодня в Тюмени ожидается солнечная жаркая погода. Температура воздуха в течение дня составит + 26 + 28.

Среда, 21 сентября, пройдет при переменной облачности. В ночные часы столбики термометров покажут + 13 + 17, к полудню поднимутся до + 23 + 24.

В четверг значительно похолодает — максимальная температура воздуха в этот день составит + 12 + 17.

#Новости#Пожары#Грозы#Департамент лесного комплекса#Лес#Тюменская область#Погода#Тобольский район#Валентина Бурнашева#Общество
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