В Тобольском районе из-за грозы загорелся лес

По погодным условиям, на территории Тюменской, Тобольской и Ишимской авиазон установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность). Согласно прогнозам метеорологов, сегодня в Тюмени ожидается солнечная жаркая погода. Температура воздуха в течение дня составит + 26 + 28.