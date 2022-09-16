«Где теперь одеваться?»: тюменские стилисты назвали стоимость своих услуг

Тюменцы жалуются на то, что после ухода многих брендов, они не знают куда идти за покупками.
Аделина Г. привыкла покупать одежду в магазинах «H& M» и «Stradivarius». Сейчас ей приходится заказывать вещи в интернет-магазинах.
«Меня беспокоит эта ситуация. Я вынуждена ждать заказ по несколько недель. Да и вещи в ассортименте многих интернет-магазинов меня не устраивают», жалуется девушка.
«После ухода „Asos“ в интернет-магазинах вообще нечего делать. Ищу услуги стилиста, чтобы наконец подобрать красивые вещи из оставшихся магазинов в городе», заявляет Марина.
Мы связались с тренд-аналитиком и стилистом Юлией Каравайцевой. По словам девушки, с индустрией моды в Тюмени все не совсем радужно.
«Когда я ради интереса изучала наши бренды, поняла, что они рассчитаны на одну целевую аудиторию. То есть разнообразия просто нет», считает девушка.
Каравайцева подчеркивает, что у российских брендов встречаются две основных проблемы. Первая — в ассортименте винегрет вещей, которые не бьются с философией бренда, то есть не ясно, кто должен быть потребителем. Вторая — создатель копирует готовую модель успешного бренда, но в итоге финансового успеха это не приносит, так как всегда чувствуется, вложена ли душа в созданный продукт.
«Услуги стилистов с каждым годом становятся всё более востребованными. Кто бы что ни говорил, но визуальное восприятие играет большую роль, и люди понимают, что приобретение своего стиля, который отображает внутреннее состояние, помогает в уверенности в себе, и, как следствие, в карьере и в личной жизни. Одежда очень важный элемент коммуникации», высказала мнение стилист.
На наш вопрос касательно конкуренции, тренд-аналитик ответила, что сколько бы ни было специалистов, все они разные. Особенно в творческом направлении.
«Десять разных стилистов оденут вас по-разному, потому что будут отталкиваться от вашего состояния, а все мы очень разные, и комфортно каждому из нас в разных стилях», говорит специалист.
По словам Каравайцевой, в тренде стёганые вещи, разный трикотаж (сейчас ещё добавилась очень крупная вязка). Недавно в моду вернулись латекс, винил, стразы, сетка, перья, цветная кожа. Все это активно использовали дизайнеры в показах осень-зима 2022.
«Заниженная посадка продолжает свое шествие, как бы массы ни сопротивлялись, но высокой посадки это не отменяет, так что можно не волноваться. В моде животный принт всех мастей, леопардовые шубы, искусственный мех, а если удастся раздобыть винтаж, тем лучше», поделилась модными трендами Юлия.
Пока не так холодно стилист советует носить тренч из цветной кожи или бомбер с нашивками в университетском стиле, потому как сейчас очень популярен стиль преппи. Из обуви — казаки, челси, модели из винила и супервысокие ботфорты. Что касается бижутерии, то можно надеть крупные браслеты, парные браслеты, моносерьги и каффы.
Юлия советует осторожно относиться к одежде неактуального кроя, обуви и аксессуарам из прошлого десятилетия. Например, к пуховику-платью, шубам и жилеткам «гусеницам».
«Тоже самое могу сказать и про очень прилегающую одежду: никаких джинсов скинни, брюк и блузок, которые выглядят как скафандр. Одежда всегда должна быть по размеру, между телом и вещью необходим воздух, таким образом вы выглядите аккуратнее», прокомментировала эксперт.
По мнению Юлии, в своей массе — нет.
«У нас, откровенно говоря, при всей моей любви к Тюмени, сложно вырасти со вкусом. Возможно, это связано с тем, что в городе долгое время не было доступа к европейским брендам, они пришли к нам позднее, чем в тот же Екатеринбург. Сейчас потенциал для увеличения количества стильных людей в городе есть, но мне кажется всем надо быть чуточку смелее для этого», говорит она.
Мы поинтересовались у тренд-аналитика, сколько нужно потратить на хорошего имиджмейкера.
«Полагаю, что от 10 тысяч, в зависимости от запроса. Хорошие стоят и дороже, разумеется. Тут всё зависит от того, какого специалиста удастся найти. Иной раз кто-то просто „рисует“ цену по непонятной причине, а иногда очень толковые имиджмейкеры работают по адекватному прайсу. Всё как и в любой другой сфере, в общем-то», ответила стилист.
«Наш город» поговорил с еще одним тюменским стилистом Кариной Сафаргалиной.
Карина отмечает, что если брать такие услуги как консультация стилиста, анализ гардероба, шопинг-сопровождение, то выходит около 40-45 тысяч рублей. По отдельности каждая услуга будет стоить около 5 тысяч рублей в час.
«Красиво и стильно одеваться можно при любом бюджете. Важно приобрести базовые элементы гардероба, с которыми можно составить множество образов, и они прослужат вам долгое время», сообщает Сафаргалина.
Стилист признается, что тюменских дизайнеров одежды у нас не так много, им достаточно трудно конкурировать с масс-маркетом. Локальным брендам необходимо привлечь внимание покупателей, завоевать их доверие, а также заявить о себе.