«Где теперь одеваться?»: тюменские стилисты назвали стоимость своих услуг

«У нас, откровенно говоря, при всей моей любви к Тюмени, сложно вырасти со вкусом. Возможно, это связано с тем, что в городе долгое время не было доступа к европейским брендам, они пришли к нам позднее, чем в тот же Екатеринбург. Сейчас потенциал для увеличения количества стильных людей в городе есть, но мне кажется всем надо быть чуточку смелее для этого», говорит она.