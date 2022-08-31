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Жестокость и темнокожие альбиносы: что фанаты думают о приквеле «Игры престолов»

31 августа 02:27
Фото: скриншот YouTube
Несколько дней назад состоялась премьера нашумевшего сериала-приквела «Дом дракона». Его события происходят за 170 лет до истории, рассказанной в «Игре престолов». «Наш город» поговорил с фанатами сериала и узнал их мнение насчет первых серий.
Сюжет
Тюмень

Стоит сказать, что телесериал основан на цикле «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. История рассказывает о времени правления короля Визериса I. Остро затрагивается тема гражданской войны между двумя ветвями дома Таргариен. В народе войну прозвали «Танец драконов». Фанаты уже в курсе, что в сериале появятся новые династии — Старк и Ланнистер.

Сам автор литературного цикла отмечал, что с нетерпением ждет первую серию приквела.

По словам Джорджа Мартина, он доволен работой.

«Видел черновой монтаж первой серии, и мне очень понравилось. Мрачно, мощно, эмоционально. Все то, что я люблю в эпическом фэнтези», прокомментировал он.

Что думают о долгожданной работе фанаты?

«Наш город» пообщался с Ольгой Карповой. Девушка не только смотрела сериал, но и читала все книги из данного цикла. Она рассказала, что после не совсем удачного финала «Игры престолов», настроение по отношению к приквелу было скептическое.

«Пока все нормально, но буду смотреть дальше, в надежде, что не случится так же как с «Игрой», подчеркнула Карпова.

На наш вопрос о достоинствах первой серии, девушка упомянула удерживаемую атмосферу Средневековья. Грязь, обнаженка, жестокость, глупость и дворцовые интриги — все это на месте. Если сравнивать с другими историческими сериалами, то некоторые слишком «чистые» или слишком «радушные». С «Игрой престолов» и «Домом дракона» не так, что радует.

Фото: скриншот YouTube

«Есть изменения сюжета, некоторые несоответствия внешности персонажей, ляпы. Но в „Игре престолов“ они тоже были», считает Ольга.

Фанатка сериала особенно выделила несоответствие внешности некоторых домов канону. По ее словам, один из ключевых отличий Таргариенов — фиолетовые глаза.

«Как в „Игре престолов“, так и в „Доме дракона“ этого нет. Линзы это же не проблема, добавит ещё одного отличия от других домов, приблизит зрителей к книжным версиям персонажей. Но снова мы этого не получили», расстроено сообщила она.

Пока у Ольги нет устоявшегося мнения, получился у HBO качественный продукт или нет. Она хочет судить по конечному результату. Эти две серии вступительные, они только раскрывают назревающие проблемы и понемногу раскрывают персонажей.

Еще один любитель телесериала в жанре фэнтези Игорь Александров поделился впечатлениями от просмотренных серий. Молодой человек отметил работу автора, который помогал в создании приквела.

«Думаю, что раскрученность на первой части позволила выделить большой бюджет. Показали драконов, обещают хорошие сражения, а не как в „Песне льда и пламени“, где их просто вырезали», высказался Игорь.

Александров считает, что Голливуд «выдохся», мучая старые франшизы вроде «Звездных Войн», «Терминатора», «Чужого». А вот «Песнь льда и пламени» задала тренд на улучшения качества фильмов фэнтези и фантастики.

«Голливуд показал достаточно косяков. Возмущение зрителей заставило делать качественно и поднимать планку, что и демонстрирует «Дом Дракона»,поделился мнением фанат.

Фото: скриншот YouTube

Кроме того, благодаря успешным работам, создателям придется больше трудится над продуктами, поскольку зритель становится все требовательнее.

Скандалы вокруг «Дома дракона»

В октябре прошлого года киноманы разочаровались в тизере приквела. Причина в том, что часть дома Веларионов сыграли темнокожие актеры. Их разгневало несоответствие канонам, о которых ранее упоминала Ольга.

Фанаты бурно обсуждали кастинг на роль главных персонажей. Даже не стеснялись в выражениях.

«Внешность Веларионов не соответствует описанной в книге. Темнокожие актеры играют чистокровных валирийцев. Браво», иронизирует Людмила.

«Ничего не имею против расового разнообразия в сериалах, но зачем темнокожим актерам приделывать белые дреды? Выглядит странно и чем-то напоминает одного из героев «Ходячих мертвецов», задается вопросом Зина Г.

«Отличить представителей власти не составляет труда. Они все альбиносы с длинными белыми волосами. С этим проблем не возникло», усмехается анонимный пользователь.

«Добил меня темнокожий Таргариен. Они достали уже со своей толерантностью», написала на форуме фанатов Оксана.

Мы спросили мнение у Игоря Александрова. На его взгляд, автор волен показывать персонажей любого цвета кожи.

Фото: скриншот YouTube

«Но тут другое. Как он один мог сохранить темную кожу, когда все вокруг европеоиды? Тем более на протяжении многих веков. Тогда должны показать, что в его королевстве много представителей негроидной расы», говорит молодой человек.

Излишняя жестокость в «Доме дракона»

Без нее, конечно же, никуда. Некоторых смущает множество кровопролитных войн и схваток. Создатели показывают правдивую историю о том, что жестокость «обитает» внутри человека.

«У многих есть предубеждение, что Средневековье — это рыцари, замки, принцы и принцессы, романтика. А на деле это ужасное время, и сериал отлично это отражает», сообщила Карпова.

Фото: скриншот YouTube

Чрезмерная жестокость была неотъемлемой частью той культуры. К тому же, если речь идет о борьбе за власть. Некоторым даже нравится контраст: благородные герои с проявлениями первобытной ярости, выходящей наружу. Грязь, кровь, выпущенные кишки, размозженные головы — туда же.

Интересно, какие впечатления будут у фанатов после полноценного просмотра приквела. Однозначного мнения, как мы понимаем, ждать не стоит.

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