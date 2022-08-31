Жестокость и темнокожие альбиносы: что фанаты думают о приквеле «Игры престолов»

Стоит сказать, что телесериал основан на цикле «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. История рассказывает о времени правления короля Визериса I. Остро затрагивается тема гражданской войны между двумя ветвями дома Таргариен. В народе войну прозвали «Танец драконов». Фанаты уже в курсе, что в сериале появятся новые династии — Старк и Ланнистер.
Сам автор литературного цикла отмечал, что с нетерпением ждет первую серию приквела.
По словам Джорджа Мартина, он доволен работой.
«Видел черновой монтаж первой серии, и мне очень понравилось. Мрачно, мощно, эмоционально. Все то, что я люблю в эпическом фэнтези», прокомментировал он.
«Наш город» пообщался с Ольгой Карповой. Девушка не только смотрела сериал, но и читала все книги из данного цикла. Она рассказала, что после не совсем удачного финала «Игры престолов», настроение по отношению к приквелу было скептическое.
«Пока все нормально, но буду смотреть дальше, в надежде, что не случится так же как с «Игрой», подчеркнула Карпова.
На наш вопрос о достоинствах первой серии, девушка упомянула удерживаемую атмосферу Средневековья. Грязь, обнаженка, жестокость, глупость и дворцовые интриги — все это на месте. Если сравнивать с другими историческими сериалами, то некоторые слишком «чистые» или слишком «радушные». С «Игрой престолов» и «Домом дракона» не так, что радует.
«Есть изменения сюжета, некоторые несоответствия внешности персонажей, ляпы. Но в „Игре престолов“ они тоже были», считает Ольга.
Фанатка сериала особенно выделила несоответствие внешности некоторых домов канону. По ее словам, один из ключевых отличий Таргариенов — фиолетовые глаза.
«Как в „Игре престолов“, так и в „Доме дракона“ этого нет. Линзы это же не проблема, добавит ещё одного отличия от других домов, приблизит зрителей к книжным версиям персонажей. Но снова мы этого не получили», расстроено сообщила она.
Пока у Ольги нет устоявшегося мнения, получился у HBO качественный продукт или нет. Она хочет судить по конечному результату. Эти две серии вступительные, они только раскрывают назревающие проблемы и понемногу раскрывают персонажей.
Еще один любитель телесериала в жанре фэнтези Игорь Александров поделился впечатлениями от просмотренных серий. Молодой человек отметил работу автора, который помогал в создании приквела.
«Думаю, что раскрученность на первой части позволила выделить большой бюджет. Показали драконов, обещают хорошие сражения, а не как в „Песне льда и пламени“, где их просто вырезали», высказался Игорь.
Александров считает, что Голливуд «выдохся», мучая старые франшизы вроде «Звездных Войн», «Терминатора», «Чужого». А вот «Песнь льда и пламени» задала тренд на улучшения качества фильмов фэнтези и фантастики.
«Голливуд показал достаточно косяков. Возмущение зрителей заставило делать качественно и поднимать планку, что и демонстрирует «Дом Дракона»,поделился мнением фанат.
Кроме того, благодаря успешным работам, создателям придется больше трудится над продуктами, поскольку зритель становится все требовательнее.
В октябре прошлого года киноманы разочаровались в тизере приквела. Причина в том, что часть дома Веларионов сыграли темнокожие актеры. Их разгневало несоответствие канонам, о которых ранее упоминала Ольга.
Фанаты бурно обсуждали кастинг на роль главных персонажей. Даже не стеснялись в выражениях.
«Внешность Веларионов не соответствует описанной в книге. Темнокожие актеры играют чистокровных валирийцев. Браво», иронизирует Людмила.
«Ничего не имею против расового разнообразия в сериалах, но зачем темнокожим актерам приделывать белые дреды? Выглядит странно и чем-то напоминает одного из героев «Ходячих мертвецов», задается вопросом Зина Г.
«Отличить представителей власти не составляет труда. Они все альбиносы с длинными белыми волосами. С этим проблем не возникло», усмехается анонимный пользователь.
«Добил меня темнокожий Таргариен. Они достали уже со своей толерантностью», написала на форуме фанатов Оксана.
Мы спросили мнение у Игоря Александрова. На его взгляд, автор волен показывать персонажей любого цвета кожи.
«Но тут другое. Как он один мог сохранить темную кожу, когда все вокруг европеоиды? Тем более на протяжении многих веков. Тогда должны показать, что в его королевстве много представителей негроидной расы», говорит молодой человек.
Без нее, конечно же, никуда. Некоторых смущает множество кровопролитных войн и схваток. Создатели показывают правдивую историю о том, что жестокость «обитает» внутри человека.
«У многих есть предубеждение, что Средневековье — это рыцари, замки, принцы и принцессы, романтика. А на деле это ужасное время, и сериал отлично это отражает», сообщила Карпова.
Чрезмерная жестокость была неотъемлемой частью той культуры. К тому же, если речь идет о борьбе за власть. Некоторым даже нравится контраст: благородные герои с проявлениями первобытной ярости, выходящей наружу. Грязь, кровь, выпущенные кишки, размозженные головы — туда же.
Интересно, какие впечатления будут у фанатов после полноценного просмотра приквела. Однозначного мнения, как мы понимаем, ждать не стоит.