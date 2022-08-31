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В Тюмени к жителям микрорайона «Видный» заполз тарантул

31 августа 09:58
Фото: Типичная Тюмень ЧП
Сегодня в социальных сетях распространилась запись анонимного пользователя о том, что в микрорайоне «Видный» тюменцы увидели экзотического паука.
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Тюмень

«Благо в руках у жильца было всего лишь пластиковое ведро, а не тапок, поэтому тарантул преспокойно вернулся домой», иронизирует автор поста.

Комментаторы были удивлены встречей тюменца с тарантулом.

«Меня бы инфаркт схватил. Спасибо что предупредили, что в нашем районе есть любители столь экзотических питомцев», отметила Светлана Валеева.

«Они не опасны», утверждает другая пользовательница Настя Андреева.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцам необходимо следить за состоянием шерсти своих питомцев.

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