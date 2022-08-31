В Тюмени к жителям микрорайона «Видный» заполз тарантул

«Благо в руках у жильца было всего лишь пластиковое ведро, а не тапок, поэтому тарантул преспокойно вернулся домой», иронизирует автор поста.
Комментаторы были удивлены встречей тюменца с тарантулом.
«Меня бы инфаркт схватил. Спасибо что предупредили, что в нашем районе есть любители столь экзотических питомцев», отметила Светлана Валеева.
«Они не опасны», утверждает другая пользовательница Настя Андреева.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцам необходимо следить за состоянием шерсти своих питомцев.