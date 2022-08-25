«В 112 звонить нужно, а не снимки делать»: на улице мужчина лежал без сознания

«Сегодня шёл по Щербакова, 235, из „Магнита“. Рядом лежал мужчина», написал пользователь.
Комментаторов возмутило безразличие автора поста.
«Скорую вызвать — нет, а фотографировать можем. Вдруг у человека инфаркт», написала Олеся Ткаченко.
«Сфотографировать ума хватило. А подойти и помочь, нет? Сейчас в приоритете фоткать, а не действовать», негодует Светлана Медведева.
«В 112 звонить нужно, а не снимки делать. Человеку может быть плохо. Мозг пробуйте использовать», возмутился Дмитрий Белов.
«Наш город» связался с пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.
«Нет вызова по данному адресу», сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Екатерина Климович.
Ранее «Наш город» писал о женщине, которая упала навзничь посреди города.