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«В 112 звонить нужно, а не снимки делать»: на улице мужчина лежал без сознания

25 августа 13:06
Фото: ЧП Тюмень
Сегодня, 25 августа, в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧП Тюмень» была опубликована запись анонимного пользователя о лежащем мужчине.
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Тюмень

«Сегодня шёл по Щербакова, 235, из „Магнита“. Рядом лежал мужчина», написал пользователь.

Комментаторов возмутило безразличие автора поста.

«Скорую вызвать — нет, а фотографировать можем. Вдруг у человека инфаркт», написала Олеся Ткаченко.

«Сфотографировать ума хватило. А подойти и помочь, нет? Сейчас в приоритете фоткать, а не действовать», негодует Светлана Медведева.

«В 112 звонить нужно, а не снимки делать. Человеку может быть плохо. Мозг пробуйте использовать», возмутился Дмитрий Белов.

«Наш город» связался с пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.

«Нет вызова по данному адресу», сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Ранее «Наш город» писал о женщине, которая упала навзничь посреди города.

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