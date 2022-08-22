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Валерий Фальков: Тюменский регион в числе лидеров по научно-технологическому развитию

22 августа 12:23
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель министерства образования РФ Валерий Фальков на рабочем совещании обсудили научно-технологическое развитие региона. По словам министра, Тюменская область в данном направлении является пионером, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Александр Моор рассказал, что решением задач в сфере научно-технологического развития в Тюменской области занимаются 24 научные организации и 5 вузов. В научных разработках принимают участие около 4 тысяч исследователей, 60% из них — молодые специалисты. Также он отметил, что в регионе действует собственная система поддержки научно-технологического развития, которая доказала свою эффективность.

«За последние пять лет общий объем инвестиций областного бюджета в инфраструктурное развитие пяти вузов региона составил более 2,2 млрд рублей, включая реконструкцию и капитальный ремонт объектов, а также оснащение оборудованием. Более 536 млн рублей было выделено на проведение научных исследований»,сообщил губернатор.

В свою очередь министр напомнил, что Тюменская область стала одной из первых, кто использовал практику мегагрантов для привлечения ведущих ученых из других регионов и зарубежных государств.

«От нашей науки российские производители ждут замещения зарубежных технологий. Особое внимание в связи с продовольственной и экологической ситуацией в мире — вопросам развития аграрных технологий. Точно будут востребованы исследования в области биологической безопасности и сбережения здоровья», заявил Александр Моор.

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