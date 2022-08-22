Валерий Фальков: Тюменский регион в числе лидеров по научно-технологическому развитию

Александр Моор рассказал, что решением задач в сфере научно-технологического развития в Тюменской области занимаются 24 научные организации и 5 вузов. В научных разработках принимают участие около 4 тысяч исследователей, 60% из них — молодые специалисты. Также он отметил, что в регионе действует собственная система поддержки научно-технологического развития, которая доказала свою эффективность.