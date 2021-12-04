Ученые из ТюмГУ нашли способ увеличить защиту и урожайность озимой пшеницы

Из этого следует, что бактерии могут применяться как естественный метод защиты растений. Но на этом потенциал открытия не исчерпывается. Также в планах ученых внедрить находку в способы повышения урожая на территориях, где преобладает холодный климат и вечная мерзлота.
Озимая пшеница — одна из самых распространенных культур подобного вида на территории России и мира. Также она является одной из самых прихотливых. Для хорошего урожая важны буквально все аспекты: почва, свет, температура, влажность. Аномалии в погоде очень часто приводят к гибели огромного количества посевов.