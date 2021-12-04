nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ученые из ТюмГУ нашли способ увеличить защиту и урожайность озимой пшеницы

4 декабря 2021, 06:20
Фото: 1Mi
Исследования проводились в сотрудничестве с Российским институтом защиты растений. Специалисты смогли выделить из грунта вечной мерзлоты состав спорообразующих бактерий рода Bacillus. Они должны помочь в предотвращении заражений фитопатогенными грибами урожая данного типа.

Из этого следует, что бактерии могут применяться как естественный метод защиты растений. Но на этом потенциал открытия не исчерпывается. Также в планах ученых внедрить находку в способы повышения урожая на территориях, где преобладает холодный климат и вечная мерзлота.

Озимая пшеница — одна из самых распространенных культур подобного вида на территории России и мира. Также она является одной из самых прихотливых. Для хорошего урожая важны буквально все аспекты: почва, свет, температура, влажность. Аномалии в погоде очень часто приводят к гибели огромного количества посевов.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25