Тюменца оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск квадрокоптера

Тюменская транспортная прокуратура провела проверку законодательства в отношении полетов беспилотных воздушных судов.
В июне этого года тюменец без разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил квадракоптер в коттеджном поселке «Альпийская долина», чтобы проверить его пригодность.
Было возбуждено административное дело за нарушение правил использования воздушного пространства.
Виновный был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Ранее " Наш город» писал о жителе Тюменской области, которого оштрафовали за дискредитацию военнослужащих. Административное дело было рассмотрено в его отсутствие.