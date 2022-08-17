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Тюменца оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск квадрокоптера

17 августа 07:45
Фото: 1Mi
Тюменская транспортная прокуратура провела проверку законодательства в отношении полетов беспилотных воздушных судов. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Суд

Тюменская транспортная прокуратура провела проверку законодательства в отношении полетов беспилотных воздушных судов.

В июне этого года тюменец без разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил квадракоптер в коттеджном поселке «Альпийская долина», чтобы проверить его пригодность.

Было возбуждено административное дело за нарушение правил использования воздушного пространства.

Виновный был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Ранее " Наш город» писал о жителе Тюменской области, которого оштрафовали за дискредитацию военнослужащих. Административное дело было рассмотрено в его отсутствие.

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