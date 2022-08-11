В Тюмени ревнивец сломал возлюбленной челюсть

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, в больницу была доставлена пострадавшая, у которой диагностировали перелом челюсти. Участковый задержал подозреваемого.
Оказалось, что ранее судимый тюменец приревновал девушку и начал оскорблять ее. В ходе конфликта разъяренный мужчина стал бить ее по лицу. У пострадавшей вред здоровью средней тяжести.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит вплоть до 3 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее «Наш город» писал о том, что спустя полгода следователи поймали мужчину, который жестоко избил тюменку. Близкие девушки надеются, что он понесет заслуженное наказание.