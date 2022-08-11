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В Тюмени ревнивец сломал возлюбленной челюсть

11 августа 02:37
Фото: 1Mi
В Тюмени полицейские задержали подозреваемого в причинении вреда здоровья девушке.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, в больницу была доставлена пострадавшая, у которой диагностировали перелом челюсти. Участковый задержал подозреваемого.

Оказалось, что ранее судимый тюменец приревновал девушку и начал оскорблять ее. В ходе конфликта разъяренный мужчина стал бить ее по лицу. У пострадавшей вред здоровью средней тяжести.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит вплоть до 3 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее «Наш город» писал о том, что спустя полгода следователи поймали мужчину, который жестоко избил тюменку. Близкие девушки надеются, что он понесет заслуженное наказание.

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