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Александр Моор высказался против идеи лишения россиян шенгена

11 августа 09:28
Фото: «НашГород»
На пресс-конференции Александра Моора, посвященной Дню рождению региона, был затронут вопрос санкций против губернатора. Глава Тюменской области сказал, что считает бредовой идею лишения возможности россиян выдачи шенгенских виз.

«Моё отношение к этому абсолютно спокойное. Уверен, что дальше и Евросоюз и дружественные страны включат меня и моих коллег в эти списки. Более того, чем дальше они будут находиться в этом угаре, тем большее количество государств будут включать. Подтверждением моих слов является самая безумная и бредовая идея — лишить возможности всех жителей России выезд в Евросоюз. Это санкции против всех нас, против всех вас, против каждого жителя России», заявил Александр Моор.

Напоминаем, ранее имя Моора оказалось в санкционном списке Великобритании. На свое включение в список губернатор Тюменской области отреагировал положительно.

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#Аналитика#Шенгенская виза#Мелиса Учунджю
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