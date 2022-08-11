Александр Моор высказался против идеи лишения россиян шенгена

«Моё отношение к этому абсолютно спокойное. Уверен, что дальше и Евросоюз и дружественные страны включат меня и моих коллег в эти списки. Более того, чем дальше они будут находиться в этом угаре, тем большее количество государств будут включать. Подтверждением моих слов является самая безумная и бредовая идея — лишить возможности всех жителей России выезд в Евросоюз. Это санкции против всех нас, против всех вас, против каждого жителя России», заявил Александр Моор.