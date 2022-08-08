Запах гари и дымка вновь накрыли Тюмень

Между тем в Тюменской области пожароопасная обстановка стабильна. За минувшие сутки по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Действующих очагов также нет. Установлен третий класс пожарной опасности.
К сожалению, в Ханты-Мансийском автономном округе ситуация противоположная. По данным МЧС Югры, на территории округа действуют 66 лесных пожаров общей площадью более 83 тысяч гектаров. Из них локализовано 20 возгораний на площади 34,7 тысяч гектаров. Более тысячи человек принимают участие в тушении огня, задействовано 17 воздушных судов, в том числе два вертолета с водосливными устройствами.
На территории всего автономного округа установлен пятый класс пожарной опасности. В лесах 22 муниципалитетов действует режим ЧС.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером в Тюмени на улице Авторемонтной произошел взрыв газового баллона. Травмы получили два человека. В настоящее время они находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.