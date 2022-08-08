Запах гари и дымка вновь накрыли Тюмень

К сожалению, в Ханты-Мансийском автономном округе ситуация противоположная. По данным МЧС Югры, на территории округа действуют 66 лесных пожаров общей площадью более 83 тысяч гектаров. Из них локализовано 20 возгораний на площади 34,7 тысяч гектаров. Более тысячи человек принимают участие в тушении огня, задействовано 17 воздушных судов, в том числе два вертолета с водосливными устройствами.