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Автоинспекторы проверили тюменских водителей на трезвость

11 июня 10:13
Фото: ГИБДД
В пятницу вечером на дороге Тюмень — Боровский — Богандинский автоинспекторы провели «сплошную проверку» водителей на трезвость. Как сообщают в ГИБДД по Тюменской области, все остановленные в ходе проверки были трезвыми.
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Тюмень

Были выявлены другие нарушения. У троих водителей была незаконная тонировка, еще трое нарушили правила перевозки детей. 32-летнего мужчину привлекли к ответственности за нарушение ПДД.

Помимо того, автоинспекторы заметили водителя, у которого не было соответствующего удостоверения. ВАЗ21099, за рулем которого он находился, не был на учете в ГИБДД. Автомобиль отправили на спецстоянку.

Тем не менее, ночью с пятницы на субботу сотрудниками ведомства были задержаны 12 пьяных водителей на дорогах Тюменской области.

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#Новости#Проверка#ГИБДД#Водители#Нетрезвые водители#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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