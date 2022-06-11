Автоинспекторы проверили тюменских водителей на трезвость

Были выявлены другие нарушения. У троих водителей была незаконная тонировка, еще трое нарушили правила перевозки детей. 32-летнего мужчину привлекли к ответственности за нарушение ПДД.
Помимо того, автоинспекторы заметили водителя, у которого не было соответствующего удостоверения. ВАЗ21099, за рулем которого он находился, не был на учете в ГИБДД. Автомобиль отправили на спецстоянку.
Тем не менее, ночью с пятницы на субботу сотрудниками ведомства были задержаны 12 пьяных водителей на дорогах Тюменской области.