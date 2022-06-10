В районах Тюменской области продолжается модернизация здравоохранения

Деньги пойдут на закупку оборудования для поликлиники в Каскаре, строительство которой завершится к концу года, а также капитально отремонтированных областных больниц в Ишиме, Исетском, Казанском и Нижней Тавде и городской поликлиники 14 в Тюмени.