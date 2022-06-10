В районах Тюменской области продолжается модернизация здравоохранения

Деньги пойдут на закупку оборудования для поликлиники в Каскаре, строительство которой завершится к концу года, а также капитально отремонтированных областных больниц в Ишиме, Исетском, Казанском и Нижней Тавде и городской поликлиники 14 в Тюмени.
Кроме того, будут подготовлены земельные участки для установки девяти модульных амбулаторий и ФАПов в Исетское, Тюменский, Тобольский, Ишимский и Абатский районы. Еще в нескольких медучреждениях области и Тюмени проведут частичный капремонт.
«Мы не меняем планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, потому что это нужно людям», отметил губернатор.
Напомним, повышение уровня здоровья населения Тюменской области один из главных приоритетных направлений деятельности правительства региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». Цель нацпроекта и региональной программы сделать медицину доступнее, изменить характер отношений между врачами и пациентами, улучшить качество медицинской помощи за счет внедрения современных клинических рекомендаций и обновления протоколов лечения.