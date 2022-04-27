В Тюмени с начала года сахар подорожал на 54,3%

По данным Тюменьстата, более чем на 50% выросла цена на сахар-песок в Тюменской области в марте, по сравнению с декабрем 2021 года. Рост стоимости на этот товар составил 54,3%. Сегодня килограмм сахарного песка в тюменских магазинах составляет 78-94 рубля.

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