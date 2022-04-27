В Тюмени с начала года сахар подорожал на 54,3%

Значительно с начала подрожали фрукты-овощи, рыба и кондитерские изделия — 23,3%, 11,4% и 10,6% соответственно. В целом цены на продовольственные товары повысились на 9,1% (10%), на непродовольственные товары — на 8,8% (12,9%), тарифы на услуги населению — на 6,6% (6,0%).
Стоимость телерадиотоваров увеличилась по сравнению с декабрем на 30,5%, электротоваров и другие бытовые приборов на 29,2%, моющих и чистящих средств на 10,3%, медикаментов — на 9,3%. Среди услуг более всего подорожали туристические путевки (на 34,3%) и услуги страхования (9,2%).
Рост тарифов на жилищные и коммунальные услуги, образования, физической культуры и спорта не превысил 1%.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за значительного подорожания овощей и фруктов тюменцы стали отказываться от их покупки. Увеличился спрос на макаронные изделия и хлеб.