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В Тюмени с начала года сахар подорожал на 54,3%

27 апреля 05:10
Фото: 1Mi
По данным Тюменьстата, более чем на 50% выросла цена на сахар-песок в Тюменской области в марте, по сравнению с декабрем 2021 года. Рост стоимости на этот товар составил 54,3%. Сегодня килограмм сахарного песка в тюменских магазинах составляет 78-94 рубля.
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Тюмень

Значительно с начала подрожали фрукты-овощи, рыба и кондитерские изделия — 23,3%, 11,4% и 10,6% соответственно. В целом цены на продовольственные товары повысились на 9,1% (10%), на непродовольственные товары — на 8,8% (12,9%), тарифы на услуги населению — на 6,6% (6,0%).

Стоимость телерадиотоваров увеличилась по сравнению с декабрем на 30,5%, электротоваров и другие бытовые приборов на 29,2%, моющих и чистящих средств на 10,3%, медикаментов — на 9,3%. Среди услуг более всего подорожали туристические путевки (на 34,3%) и услуги страхования (9,2%).

Рост тарифов на жилищные и коммунальные услуги, образования, физической культуры и спорта не превысил 1%.

Ранее «Наш Город» писал, что из-за значительного подорожания овощей и фруктов тюменцы стали отказываться от их покупки. Увеличился спрос на макаронные изделия и хлеб.

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