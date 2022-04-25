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Природные пожары в Тюменской области: повторится ли сценарий 2021 года?

25 апреля 05:56
Фото: Телеграм-канал Александра Моора
2021 год для Тюменской области оказался сложным из-за сильных пожаров. Некоторые жители потеряли в огне жилье. В 2022 году возгорания начались раньше, чем год назад. Но будет ли этот сезон таким же страшным, как прошлый?
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Тюмень

Что горит?

19 апреля 2021 года на территории Тюменской области ввели особый противопожарный режим. Огонь охватил регион, принес много ущерба. Так, например, в СНТ «Солнышко» природный пожар перекинулся на дома, пострадали 25 построек. Погорели здания и тех, кто жил в СНТ на постоянной основе. Пожары в большинстве происходили из-за тех, кто нарушал особый режим.

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В этом году особый режим начал действовать 15 апреля. Однако возгорания начались раньше, чем в 2021 году. Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, их число возросло, как и площадь.

Первыми «загорелись» южные муниципалитеты — Бердюжский, Абатский, Казанский, Викуловский и Сладковский районы. Туда перебросили 196 специалистов «Тюменской авиабазы». С началом сезона в область прибыла подмога из Югры.

«В прошлом сезоне большинство природных пожаров происходило именно из-за человеческого фактора. Причина пожаров, которые случились уже в этом сезоне, еще выясняется»,пояснила Анна Гофф, пресс-секретарь Департамента лесного комплекса области.

В 2021 году тюменцы, из-за действий которых произошли пожары, регулярно привлекались к ответственности. За прошедший сезон было возбуждено более 600 административных дел за нарушение противопожарного режима. Выписано штрафов на сумму более 6 миллионов рублей.

Усвоены ли уроки?

Тюменские власти заранее начали готовиться к пожароопасному сезону. По информации регионального Информцентра, в 2022 году в тушении природных пожаров будут задействованы 2 888 человек и 1 326 единиц техники.

Фото: Сводный план тушения на 2022 год

Если сравнивать с 2020 годом, то численность группировки увеличили на 7%, техники — на 14%. На борьбу с огнем было выделено больше денег. Об этом сообщили и в пресс-службе Департамента лесного комплекса Тюменской области. В 2022 году на охрану лесов выделили более 508 миллионов рублей из регионального бюджета, всего — 719 миллионов рублей.

«В этом году пожары начались раньше, потому что в южных частях области снега было мало, территория быстро подсохла. Также начались пожары в Омской области и в Казахстане, где их практически никто не тушил. Ветер был в нашу сторону, и пожары начали перекидываться»,подчеркнул в беседе с «Нашим Городом» Евгений Гриньков, главный специалист отдела по пожарной безопасности в областном Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Фото: Сводный план тушения на 2022 год

По словам специалиста, после схода снега правительство региона сразу установило особый противопожарный режим. Ежедневно проходили совещания, привлекались дополнительные силы — авиабаза и десантники из ХМАО, заключались договоры.

«Мы усвоили уроки прошлого года, действуем на опережение. Это дает свои плоды — на сегодняшний день природных пожаров в Тюменской области нет. Мы сейчас на опыте, мероприятия прошлого года скорректировали, заранее провели комиссию по ЧС. Выделены дополнительные средства на опашку населенных пунктов»,сообщил Евгений Гриньков.

В прошлом году создали противопожарную службу, посты в Нижнетавдинском, Исетском районах. Они тоже привлекаются к работе по предотвращению природных возгораний.

Каков прогноз?

Как пояснил Гриньков, составить однозначный прогноз на этот сезон пока нельзя. Но пожароопасная ситуация в лесах региона должна быть нормальной.

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По сводному плану тушения на пожароопасный период 2022 года, утвержденному губернатором и в Федеральном агентстве лесного хозяйства, наибольшая опасность пожаров прогнозируется на апрель–май.

По статистике больше всего горят Нижнетавдинское и Тюменское лесничества, продолжительность «горимых» периодов составляла от 51 дня в 1999 году до 213 дней в 2010 году.

«Держим руку на пульсе в ежедневном режиме»,подытожил Гриньков.

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#Аналитика#Лесные пожары#Пожары#Особый противопожарный режим#Пожарная безопасность#Тюмень#Анна Доронина
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