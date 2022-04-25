Природные пожары в Тюменской области: повторится ли сценарий 2021 года?

«В этом году пожары начались раньше, потому что в южных частях области снега было мало, территория быстро подсохла. Также начались пожары в Омской области и в Казахстане, где их практически никто не тушил. Ветер был в нашу сторону, и пожары начали перекидываться»,подчеркнул в беседе с «Нашим Городом» Евгений Гриньков, главный специалист отдела по пожарной безопасности в областном Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.