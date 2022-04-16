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Пострадавшие от пожара в Бердюжском районе получат по 50 тысяч рублей

16 апреля 15:33
Сегодня в пожаре в Бердюжском районе пострадали 5 жилых домов. Губернатор Тюменской области прилетел на место пожара и встретился с пострадавшими. Жители деревни, чьи дома сгорели, получат по 50 тысяч рублей на предметы первой необходимости.

«Конечно, все расстроены, переживают. Пообещал — поможем. Никого в беде не оставим», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

В деревне Глубокое от огня пострадала часть жилых домов и нежилые постройки. Специалисты продолжают работу на месте происшествия, открытый огонь потушен. В населенном пункте насчитывалось 9 жилых домов, из которых 5 полностью сгорели. В деревне проживает 17 человек. На данный момент идет оценка причиненного ущерба.

Александр Моор также отметил, что отдал поручение главе района Виктору Рейну к осени восстановить жильё тем, кто потерял дома. Погорельцам предложат место на выбор — деревня Глубокое или село Бердюжье.

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