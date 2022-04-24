Итоги недели: отмена концерта «ДДТ», инцидент с баннером, задержание тюменца

20 и 21 апреля в областном центре планировался концерт известной группы, но из-за присутствия на площадке буквы Z «ДДТ» отказались проводить мероприятие. Представители Тюменской филармонии считают, что размещение символа Победы над неонацизмом «Z» на фасаде здания является акцией поддержки российских военнослужащих.
Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал, что коллектив пытался перенести выступление в другое место, но им отказали. Было принято решение о переносе концерта на поздний срок. Более точная дата будет известна позже.
В начале недели в посёлке Винзили произошёл небольшой случай с баннером, который разместили на фасаде Ледового дворца. Местные жители опубликовали в социальные сети фото, где на баннере были указаны ошибочные даты войны — 1944-1945.
Отмечается, что некоторое время ошибка была исправлена, и баннер заменили на другой, с верными датами.
20 апреля в Белгородской области был задержан 20-летний уроженец Тюмени, который двигался в сторону государственной границе. Как сообщают в ФСБ, молодой человек направлялся в сторону Украины, чтобы воевать вместе с солдатами ВСУ.
Отмечается, что в телефоне тюменца были фотографии со спецтехникой. В настоящее время возбуждено два дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Участие в вооружённом формировании».