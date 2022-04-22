Юрий Шевчук рассказал, почему «ДДТ» отменила концерты в Тюмени

«В знак поддержки решения нашего Президента о проведении специальной военной операции на Украине, военнослужащих нашей армии, подавляющим большинством работников нашего трудового коллектива было принято решение провести акцию и разместить на главном фасаде здания Тюменской филармонии символ Победы над неонацизмом « Z «. Мы твёрдо верим в то, что цели специальной военной операции будут достигнуты, задачи выполнены и русский солдат, как это всегда было в нашей истории, вернётся на свою родную землю с высоко поднятой головой. Мы гордимся Армией нашей страны!»Александр Березин, директор Тюменской филармонии