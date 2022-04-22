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Юрий Шевчук рассказал, почему «ДДТ» отменила концерты в Тюмени

22 апреля 05:57
Фото: 1Mi
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал о том, почему были отменены концерты коллектива в Тюмени. В интервью журналисту Александру Плющеву на его YouTube-канале, Шевчук сообщил, что группа отказалась играть на площадке, где нарисовали букву Z.
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Тюмень

Огромный знак в виде буквы Z разместили на фасаде Тюменской филармонии. Инициативу реализовал коллектив филармонии по указанию ее руководителя.

4 апреля директор филармонии опубликовал политическое заявление:

«В знак поддержки решения нашего Президента о проведении специальной военной операции на Украине, военнослужащих нашей армии, подавляющим большинством работников нашего трудового коллектива было принято решение провести акцию и разместить на главном фасаде здания Тюменской филармонии символ Победы над неонацизмом « Z «. Мы твёрдо верим в то, что цели специальной военной операции будут достигнуты, задачи выполнены и русский солдат, как это всегда было в нашей истории, вернётся на свою родную землю с высоко поднятой головой. Мы гордимся Армией нашей страны!»Александр Березин, директор Тюменской филармонии

В итоге, Юрий Шевчук решил перенести выступление на другую площадку.

«Мы хотели перенести выступление на другую площадку, но нам отказали. В итоге перенос мы все-таки сделали, но на более поздний срок», Юрий Шевчук.

Также музыкант допустил отказ в предоставлении новой площадки в связи с недавними событиями на концерте «ДДТ» в Воронеже, где лидер группы устроил голосование среди своих зрителей по вопросу поддержки спецоперации на Украине.

Ранее «Наш Город» сообщал, что группа «ДДТ» перенесла два концерта в Тюмени, запланированные на 20 и 21 апреля, на февраль 2023 года в СК Центральный. Точная дата будет известна летом 2022 года.

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