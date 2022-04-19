В поселке Винзили ко Дню Победы повесили баннер с ошибками
19 апреля 08:30
Фото: ЧС Тюмень Z
В Тюменской области началась подготовка к Дню Победы. Компании и предприятия региона приступили к украшению городов региона праздничными растяжками, баннерами, плакатами. Однако без инцидента подготовка к 9 мая не обошлась.
На фасаде ледового дворца в поселке Винзили разместили баннер с грубой ошибкой в датах войны — вместо 1941-1945 на плакате напечатали дату 1944-1945. Баннер с ошибкой провисел некоторое время, затем его заменили.