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В поселке Винзили ко Дню Победы повесили баннер с ошибками

19 апреля 08:30
Фото: ЧС Тюмень Z
В Тюменской области началась подготовка к Дню Победы. Компании и предприятия региона приступили к украшению городов региона праздничными растяжками, баннерами, плакатами. Однако без инцидента подготовка к 9 мая не обошлась.
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Тюмень
Фото: ЧС-Тюмень

На фасаде ледового дворца в поселке Винзили разместили баннер с грубой ошибкой в датах войны — вместо 1941-1945 на плакате напечатали дату 1944-1945. Баннер с ошибкой провисел некоторое время, затем его заменили.

#Новости#Тюмень#День Победы#Баннер#9 мая#Валентина Бурнашева#Общество
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