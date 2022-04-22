В России могут ограничить работу гипермаркетов в выходные дни

Депутат заявил, что при условии закрытия крупных гипермаркетов, потоки покупателей по воскресеньям будут перенаправлены в магазины шаговой доступности, а также ярмарки выходного дня.
В Тюменской области продовольственные ярмарки выходного дня проходят несколько раз в месяц. Последняя состоялась в Тюмени 9 апреля — горожанам было предложены мясная продукция, рыба, мед и т. д.
По данным администрации города, 1 мая в областной столице на территории сквера Александра Моисеенко откроется очередная продовольственная выставка.