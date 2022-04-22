nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России могут ограничить работу гипермаркетов в выходные дни

22 апреля 06:57
Фото: 1Mi
Ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям предложил депутат Государственной думы Олег Матвейчев. По мнению чиновника, данная мера позволит поддержать малый бизнес в сельскохозяйственной отрасли и положительно скажется на росте подсобных фермерских хозяйств.

Депутат заявил, что при условии закрытия крупных гипермаркетов, потоки покупателей по воскресеньям будут перенаправлены в магазины шаговой доступности, а также ярмарки выходного дня.

В Тюменской области продовольственные ярмарки выходного дня проходят несколько раз в месяц. Последняя состоялась в Тюмени 9 апреля — горожанам было предложены мясная продукция, рыба, мед и т. д.

По данным администрации города, 1 мая в областной столице на территории сквера Александра Моисеенко откроется очередная продовольственная выставка.

Материалы по теме
9 апреля тюменцы смогут купить на ярмарке мясо, рыбу, мёд и изделия ремесленников
#Новости#Гипермаркет#Ярмарка#Малый бизнес#Ограничения#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25