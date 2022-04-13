Тюменцы не смогли оплатить картой проезд в транспорте из-за сбоя в терминале

Жалобу в соцсетях заметили представители городской администрации и объяснили, что, по данным Тюменской транспортной системы, сбой в работе терминалов, подключенных к сотовым операторам, случился из-за сбоя связи, а ТТС в настоящее время делает все для восстановления этой связи.
Тюменцы же в комментариях к посту призывают любителей расплачиваться за проезд картой держать в кармане бумажные и металлические рубли, и напоминают, что во многих городах страны вообще не предусмотрена оплата проезда картой.
Другие отмечают, что у них сегодня не возникло проблем с оплатой бесконтактно. Кто-то паникует, что из-за отсутствии налички ему придется идти домой пешком.
Внезапно отказавшие терминалы — не единственная неприятность, с которой сталкиваются жители областного центра, передвигающиеся на общественном транспорте. Ранее мы писали об огромных очередях на маршрутку № 4, следующую в центр из микрорайона Ватутина.
Обновление от 11:40. По информации пресс-службы городской администрации, оплату картами уже удалось восстановить, терминалы работают в штатном режиме.