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Тюменцы не смогли оплатить картой проезд в транспорте из-за сбоя в терминале

13 апреля 05:58
Фото: 1Mi
В тюменских пабликах горожане сообщают о том, что не смогли оплатить проезд картами в общественном транспорте — в системе неполадки. По словам некоторых из тюменцев, это происходит не впервые и может продлиться до вечера.
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Тюмень

Жалобу в соцсетях заметили представители городской администрации и объяснили, что, по данным Тюменской транспортной системы, сбой в работе терминалов, подключенных к сотовым операторам, случился из-за сбоя связи, а ТТС в настоящее время делает все для восстановления этой связи.

Тюменцы же в комментариях к посту призывают любителей расплачиваться за проезд картой держать в кармане бумажные и металлические рубли, и напоминают, что во многих городах страны вообще не предусмотрена оплата проезда картой.

Другие отмечают, что у них сегодня не возникло проблем с оплатой бесконтактно. Кто-то паникует, что из-за отсутствии налички ему придется идти домой пешком.

Внезапно отказавшие терминалы — не единственная неприятность, с которой сталкиваются жители областного центра, передвигающиеся на общественном транспорте. Ранее мы писали об огромных очередях на маршрутку № 4, следующую в центр из микрорайона Ватутина.

Обновление от 11:40. По информации пресс-службы городской администрации, оплату картами уже удалось восстановить, терминалы работают в штатном режиме.

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