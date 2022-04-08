Кикшеринг в Тюмени: горожан ждет проблемное лето

В марте 2022 года Верховный суд России постановил, что электросамокат может считаться транспортным средством. Вывод был сделан в рамках дела о смертельной аварии в Химках. В 2021 году Давит Чепечян, управляя автомобилем, столкнулся с электросамокатом, водитель которого погиб.
Московский суд решил, что ДТП с участием электросамоката можно рассматривать как дорожную аварию двух транспортных средств. Давит Чепечян обратился с иском в Верховный суд РФ с требованием исключить этот вывод из постановления, но в удовлетворении иска было отказано.
Правила дорожного движения пока не выделяют водителей электросамокатов в отдельную категорию.
В Минтрансе РФ тоже задавались вопросом, к какой категории можно отнести электросамокаты. В 2019 году ведомство опубликовало проект с предложенными поправками в ПДД. В частности — объединить все электросамокаты, сигвеи и гироскутеры в категорию средств индивидуальной мобильности (СИМ).
В поправках было прописано, что все водители таких средств должны подчиняться сигналам светофор, наравне с другими. Передвижение на СИМ разрешалось бы по тротуарам, пешеходным зонам и даже в правом ряду проезжей части.
Окончательного решения по предложениям министерства еще нет.
У администрации Тюмени есть свой взгляд на проблему с электросамокатами. В конце ноября 2021 года принято постановление, которое вводит понятие «Медленные зоны» и ограничивает скорость движения до 15 км/ч.
Есть еще одна категория территорий — «Зоны запрета эксплуатации». В их границах ездить на электросамокате запрещено. Сюда входят площадки около памятников и другие общественные пространства.
«В настоящее время водители электросамокатов приравниваются к пешеходам, поэтому ДТП будет зарегистрировано в том случае, если второй участник аварии официально является транспортным средством. Например, если автомобиль собьет самокатчика на пешеходном переходе. В этом случае можно ситуацию квалифицировать как наезд на пешехода»,объяснил «Нашему городу» Андрей Андреев, адвокат, специализирующийся на ДТП.
По его мнению, электрические самокаты не будут законодательно относить к категории транспортных средств, и это лишь добавит путаницы в судебных спорах.
«Проще будет ограничить скорость движения электросамокатов и их мощность, чтобы не включать их в перечень транспортных средств. Уравнивание будет не совсем правильным. Думаю, что самокаты вообще нельзя выпускать на дорогу. Лучше их оставить на пешеходных и велодорожках, в противном случае на дорогах будет месиво»,уверен эксперт.
Также Андрей Андреев упомянул, что в ПДД для велосипедистов прописаны нормы перехода по пешеходным переходам — им необходимо спешиться. А для водителей электросамокатов таких требований пока нет.
В региональном ГИБДД «Нашему Городу» сообщили, что в Тюменской области с начала 2021 года до начала октября того же года было зафиксировано 10 аварий с электросамокатами, в которых травмированы 13 человек, пять из них — дети.
Однако у этого вида средств индивидуальной мобильности есть некоторые особенности:
«Есть разные электросамокаты — мощностью меньше 0,25 КВт и больше этой отметки. Если мощность менее 250 Ватт, и транспорт не развивает скорость более 50 км/ч, то его водитель считается пешеходом. Если же мощность больше, то человек выступает в роли водителя мопеда. В этом случае необходима категория „М“ в водительском удостоверении»,пояснили редакции в областной Госавтоинспекции.
Но есть сложности в том, чтобы по закону приравнять электросамокаты к транспортным средствам. Дело в том, что у электрических самокатов нет серийных номеров и идентификационных документов, из-за чего их сложно контролировать.
Если говорить о фиксации ДТП самоката с машиной сотрудниками Госавтоинспекции, то и в этой области могут возникнуть проблемы. Как рассказали «Нашему Городу» в тюменской страховой компании, европротокол для оформления ДТП с автомобилем и электросамокатом не подойдет.
Более того, если в аварии виноват водитель самоката, а полис ОСАГО есть только у автомобилиста, то эта ситуация не будет считаться страховым случаем.
Для любителей электросамокатов в Тюмени каждый сезон появляются точки проката компаний Woosh и Яндекс.Go. В пресс-службе компании Woosh «Нашему Городу» ответили, что на данный момент правила для арендаторов не изменились. В новом сезоне появится более 1 тысячи парковок.
Стоит отметить, что из-за введенных санкций могут возникнуть трудности с оплатой у тех, кто пользовался системами Apple Pay и Google Pay — сейчас оплата через них недоступна. Но это можно решить, привязав карту в приложении напрямую. Принимаются как карты МИР, так и, Visa, Mastercard.
Есть и другие компании, предлагающие тюменцам арендовать электросамокат. Например, ВТБ и Яндекс Go. «Наш Город» направил им официальные запросы с целью выяснить, изменится ли что-то в правилах проката в 2022 году. Ответы ожидаются.
Аркадий Каюгин, тюменский урбанист и владелец электросамоката, подчеркнул, что считает правильным запретить передвигаться электросамокатам по тротуарам. Отличная замена им — это велодорожки, которых в Тюмени пока недостаточно.
Аркадий также выступил за ограничение мощности и скорости электрических самокатов:
«У меня, например, одна из самых легких моделей. А вот все, что весит больше 30 кг, — это серьезная техника. Я бы, возможно, ограничил езду таких монстров по тротуарам»,высказался тюменец.
Урбанист прокомментировал и решение Верховного суда. По мнению мужчины, на пользователей электросамокатов оно никак не повлияет. Однако мужчина уточнил, что страховка для прокатных самокатов имеет смысл. «Как это организовать для личных самокатов — непонятно», — добавил он.
Сейчас тротуары уже очистились от снега, зафиксировано и первое ДТП: в Тобольске неизвестный на электросамокате сбил 58-летнюю женщину. Инспекторы ГИБДД сейчас разыскивают скрывшегося водителя.
Будущее электросамокатов в России зависит от решений Министерства транспорта и новых поправок в законодательство. Заставят ли они себя долго ждать в новом сезоне?