Кикшеринг в Тюмени: горожан ждет проблемное лето

«Есть разные электросамокаты — мощностью меньше 0,25 КВт и больше этой отметки. Если мощность менее 250 Ватт, и транспорт не развивает скорость более 50 км/ч, то его водитель считается пешеходом. Если же мощность больше, то человек выступает в роли водителя мопеда. В этом случае необходима категория „М“ в водительском удостоверении»,пояснили редакции в областной Госавтоинспекции.