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В Тобольске мужчина на электросамокате сбил 58-летнюю женщину прямо на тротуаре

7 апреля 06:19
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
В ГИБДД по Тюменской области рассказали, что в Тобольске вчера утром, 6 апреля, была сбита идущая по тротуару 58-летняя женщина, предположительно, наехал на нее электросамокатчик. Тоболячка не стала вызывать на место происшествия автоинспекторов, однако вечером пришла в больницу, и медики диагностировали у нее ушиб.

По показаниям женщины, у самоката было три колеса.

«Управлял самокатом «мужчина очень приятной наружности в возрасте примерно 60-ти лет»,описывает нарушителя потерпевшая.

В ГИБДД очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефону в Тобольске 25-54-66, либо в полицию 102.

Заметим, что ГИБДД назвала электросамокат «транспортным средством», ранее Верховный суд признал один из частных случаев ДТП автомобиля с электросамокатом «аварией с участием двух ТС».

Похоже, жителей Тюменской области следует проявлять осторожность на улицах, чтобы не попасть под колеса электросамокатов.

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#Новости#Тюменская область#Жертвы ДТП#Транспорт#Тобольск#Валерия Карашлийска#Происшествия
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