В Тобольске мужчина на электросамокате сбил 58-летнюю женщину прямо на тротуаре

В ГИБДД по Тюменской области рассказали, что в Тобольске вчера утром, 6 апреля, была сбита идущая по тротуару 58-летняя женщина, предположительно, наехал на нее электросамокатчик. Тоболячка не стала вызывать на место происшествия автоинспекторов, однако вечером пришла в больницу, и медики диагностировали у нее ушиб.

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