В Тобольске мужчина на электросамокате сбил 58-летнюю женщину прямо на тротуаре

По показаниям женщины, у самоката было три колеса.
«Управлял самокатом «мужчина очень приятной наружности в возрасте примерно 60-ти лет»,описывает нарушителя потерпевшая.
В ГИБДД очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефону в Тобольске 25-54-66, либо в полицию 102.
Заметим, что ГИБДД назвала электросамокат «транспортным средством», ранее Верховный суд признал один из частных случаев ДТП автомобиля с электросамокатом «аварией с участием двух ТС».
Похоже, жителей Тюменской области следует проявлять осторожность на улицах, чтобы не попасть под колеса электросамокатов.