В «пешеходных зонах» Тюмени запретят передвигаться на электросамокатах

Об этом сказано в постановлении 244-пк от 29.11.2021 года, которое подписал глава Тюмени Руслан Кухарук. Также в документе сказано, что на территории города появятся разграничения на «медленные зоны» и «зоны запрета эксплуатации» для подобных видов транспорта.

Теперь компании, предлагающие услуги по аренде электросамокатов, будут вынуждены программно и/или аппаратно ограничить скорость передвижения самокатов до 25 км/ч. При этом в «медленных зонах» скорость должна автоматически снижаться до 15 км/ч. В «запретных зонах» электросамокат автоматически отключится. Каких мест коснется нововведение: «МЕДЛЕННЫЕ ЗОНЫ» Места массового скопления людей (скверы, парки, набережные);

Жилые зоны ( знаки 5.21, 5.22 и зоны, где уже наблюдались происшествия с самокатами);

Подземные, надземные пешеходные переходы (пешеходный мост на реке Тура, автомобильные мосты); «ЗОНЫ ЗАПРЕТА ЭКСПЛУАТАЦИИ» Исторические и культурные памятники (в том числе ветеранам ВОВ и других боевых подвигов)

Пешеходные зоны (знак 5.33)

Общественные территории без велодорожек, ширина которых превышает полтора метра. Также в документе прописан ряд мест, в которых запрещено производить аренду электросамомкатов: Детские площадки;

Арки зданий;

Узкие тротуары;

Остановки и входы в подземные и надземные переходы. Информирование и контроль за соблюдением всех установленных правил должны осуществлять компании про аренде электротранспорта. Ранее мы сообщали, что специалисты некоммерческой организации «Городские проекты в Тюмени» провели социологический опрос об отношении горожан к электросамокатам. По результатам соцопроса оказалось, что почти половина тюменцев (43%) от общего числа респондентов относится к появлению подобного типа транспорта отрицательно.