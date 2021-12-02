В «пешеходных зонах» Тюмени запретят передвигаться на электросамокатах

Теперь компании, предлагающие услуги по аренде электросамокатов, будут вынуждены программно и/или аппаратно ограничить скорость передвижения самокатов до 25 км/ч. При этом в «медленных зонах» скорость должна автоматически снижаться до 15 км/ч. В «запретных зонах» электросамокат автоматически отключится.
Каких мест коснется нововведение:
«МЕДЛЕННЫЕ ЗОНЫ»
«ЗОНЫ ЗАПРЕТА ЭКСПЛУАТАЦИИ»
Также в документе прописан ряд мест, в которых запрещено производить аренду электросамомкатов:
Информирование и контроль за соблюдением всех установленных правил должны осуществлять компании про аренде электротранспорта.
Ранее мы сообщали, что специалисты некоммерческой организации «Городские проекты в Тюмени» провели социологический опрос об отношении горожан к электросамокатам. По результатам соцопроса оказалось, что почти половина тюменцев (43%) от общего числа респондентов относится к появлению подобного типа транспорта отрицательно.