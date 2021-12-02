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В «пешеходных зонах» Тюмени запретят передвигаться на электросамокатах

2 декабря 2021, 04:13
Фото: 1Mi
Об этом сказано в постановлении 244-пк от 29.11.2021 года, которое подписал глава Тюмени Руслан Кухарук. Также в документе сказано, что на территории города появятся разграничения на «медленные зоны» и «зоны запрета эксплуатации» для подобных видов транспорта.

Теперь компании, предлагающие услуги по аренде электросамокатов, будут вынуждены программно и/или аппаратно ограничить скорость передвижения самокатов до 25 км/ч. При этом в «медленных зонах» скорость должна автоматически снижаться до 15 км/ч. В «запретных зонах» электросамокат автоматически отключится.

Каких мест коснется нововведение:

«МЕДЛЕННЫЕ ЗОНЫ»

  • Места массового скопления людей (скверы, парки, набережные);
  • Жилые зоны (знаки 5.21, 5.22 и зоны, где уже наблюдались происшествия с самокатами);
  • Подземные, надземные пешеходные переходы (пешеходный мост на реке Тура, автомобильные мосты);

«ЗОНЫ ЗАПРЕТА ЭКСПЛУАТАЦИИ»

  • Исторические и культурные памятники (в том числе ветеранам ВОВ и других боевых подвигов)
  • Пешеходные зоны (знак 5.33)
  • Общественные территории без велодорожек, ширина которых превышает полтора метра.

Также в документе прописан ряд мест, в которых запрещено производить аренду электросамомкатов:

  • Детские площадки;
  • Арки зданий;
  • Узкие тротуары;
  • Остановки и входы в подземные и надземные переходы.

Информирование и контроль за соблюдением всех установленных правил должны осуществлять компании про аренде электротранспорта.

Ранее мы сообщали, что специалисты некоммерческой организации «Городские проекты в Тюмени» провели социологический опрос об отношении горожан к электросамокатам. По результатам соцопроса оказалось, что почти половина тюменцев (43%) от общего числа респондентов относится к появлению подобного типа транспорта отрицательно.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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