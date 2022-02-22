Подпольный рынок лекарств в Тюмени — Росздравнадзор не хочет с ним бороться

Подпольная торговля процветает. Если раньше лекарства можно было купить в аптеках в обход рецептов, то теперь этот рынок обосновался и в интернете.
В редакцию обратилась фармацевт из Тюмени Ангелина (имя изменено — прим. ред.), обнаружившая в Viber чат, где горожане продают друг другу лекарства. Кто-то распродает свои запасы, а кто-то срочно ищет средства для лечения. В процессе написания материала было найдено еще несколько подобных чатов.
На просторах этого чата можно найти лекарства от многих болезней — от диабета до коронавируса, и, как правило, цены здесь на порядок ниже, чем в аптеке. Продавцы указывают все детали продажи — в некоторых пачках не хватает пары таблеток, у других подходит к концу срок годности.
Здесь же любой желающий может написать название необходимого препарата, а другие участники чата помогут найти человека, у которого есть это средство. Так, например, пользователь Михаил опубликовал срочный запрос.
«Очень срочно нужен Г. (гормональный препарат)! Речь идет о спасении ребенка», — написал мужчина.
Откуда у продавцов в этом чате все имеющиеся препараты — доподлинно неизвестно. Тюменцы, продающие лекарства оптом, зачастую не указывают эту информацию. У фармацевтов это вызывает массу вопросов. «Наш Город» пообщался с представителями этой профессии.
«В группе публикуют дефектурные позиции, которых не было в аптеках. Выставляется большими партиями. Вопрос — где люди их берут? Мы считаем, что-либо их выдали людям по льготе, и они их не использовали, либо они как-то работают через врачей. Группа не законная!»говорит Ангелина.
Она привела в пример предложенное в группе лекарство К. (препятствует образованию тромбов). По словам тюменки, в период пандемии его выдавали только в амбулатории, в аптеках его не было. Женщина задается вопросом, откуда же это средство у продавца.
К слову, горожанка Юлия продает К. сразу 4 упаковки лекарства с разными дозировками. Также в чате множество других предложений этого же препарата.
«Бывает, что в аптеку приходят с коробками препаратов. Например, предлагали коробку из 40-ка упаковок Г. (для лечения печени). Он стоит в аптеках порядка 2 тысяч рублей. Человек предложил купить у него хотя бы по 100 рублей за пачку — выдают бесплатно, но нужды в нем нет. Кто-то умирает из-за того, что его не получает, а кому-то отпускают бесплатно…»рассказала Татьяна (имя изменено — прим. ред.), заведующая аптеки.
Запасы некоторых лекарственных препаратов у горожан удивляют. Например, Елена продает сразу 12 упаковок противоэпилептического средства. Вызывает вопросы и ценообразование — Надежда предлагает приобрести за 60 рублей пачку таблеток, которая в аптеках стоит порядка 200 рублей. В наличии у неё как минимум 13 упаковок.
Информацией о группе Ангелина поделилась со своими коллегами в закрытом чате «Фарм.Ассоциация» — в нем фармацевты обсуждают различные вопросы, ничего не продают. Участники чата были шокированы таким бизнесом, а некоторые подтвердили, что через Viber продаются препараты, выданные льготно.
«А. (препарат для печени) есть в бесплатном отпуске по федеральной льготе. Продают действительно то, что получали бесплатно. Даже бывает, что на упаковках свой почерк узнаем»,поделилась фармацевт.
Что же с безопасностью в этом чате? Стоит помнить, что многие препараты в аптеках отпускаются только по рецепту врача, ещё часть может вызывать психотропное или наркотическое действие. Администрация чата предупреждает:
«Все препараты строгого рецептурного учета покупать, продавать, показывать запрещено. Если у вас есть рецепт с синей печатью, вы можете согласовать с администратором группы размещение вашего запроса на покупку, но после предоставления документов»
Тем временем, в чате стабильно предлагаются препараты, которые продаются по рецепту. Также в сообщениях группы закреплена памятка о том, что нельзя продавать, отдавать или дарить лекарственные средства, вызывающие наркотическое опьянение или зависимость, лекарства для снижения веса.
Ангелина даже проводила небольшой эксперимент: она попросила сына написать человеку, продающему через чат Ф. (ноотропное средство). Мальчик сообщил продавцу, что он несовершеннолетний, и рецепта на препарат у него нет. «Приезжайте, забирайте», — ответили подростку.
«Непонятно, что это вообще за препараты, откуда они, какие у них серии. Если человек отравится таким лекарством, то он постарается найти по серии, откуда поступило средство, и кто его отравил. Во всем будет виновата аптека, которая когда-то кому-то этот препарат отпустила»,объясняет заведующая одной из тюменских аптек.
Встречаются объявления и о продаже А., дорогостоящего препарата от коронавируса. Пачка из 40-ка таблеток в аптеках стоит около 5 тысяч рублей. В чате несколько человек предлагают купить лекарство: 60 таблеток за 5 тысяч рублей и 46 таблеток за 2 500 рублей.
«Препарат А. (против коронавируса) вообще появился недавно в продаже. Как он уже успел появиться у них? Это „дорогостой“, его вообще единицы. Я боюсь представить, где они вообще это все берут…» — удивлена заведующая.
Из дорогих препаратов от коронавируса продают и Э. — 1 тысяча рублей за 30 таблеток, хотя в аптеке упаковка стоит так же, но в ней 20 таблеток. Здесь же «по-дешевке» можно найти и другие препараты, используемые в лечении COVID-19.
Пока в Тюмени продают лекарства от коронавируса «с рук» через мессенджеры, медики не привозят заболевшим положенные препараты. Власти тратят миллиарды рублей на закупку лекарственных средств, чтобы бесплатно обеспечивать ими инфицированных. Но, к сожалению, большая часть тюменцев так и не дожидается этих лекарств. Может, они как раз и уходят на «подпольный» рынок?
К слову, оборот лекарств контролируется 61 Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств». Согласно нему, продавать препараты могут только организации, имеющие лицензию. Продажа лекарств «с рук» запрещена и наказывается штрафом. При этом, лекарства можно отдать даром.
«Наш Город» направил запрос в контролирующий орган — Росздравнадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, чтобы выяснить, как в регионе борются с незаконным оборотом лекарственных препаратов.
«Думаю, что Росздравнадзор обязательно отреагирует на этот запрос. Врачи тоже, конечно, должны за это отвечать, потому что есть такой момент, что в аптеку приходят люди и говорят: „Мне врач предложил купить через него препарат в четыре раза дешевле. Сколько он стоит у вас?“. Смотрю в интернете, а он стоит 12 тысяч рублей. Вот как так?»не понимает горожанка Татьяна (имя изменено — прим. ред.).
В отчетах тюменского Росздравнадзора указывается, что регулярно проводятся проверки в области обращения лекарств, но проблема до сих пор существует — горожане могут купить через интернет даже рецептурные препараты.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО ответило на редакционный запрос. Специалисты уточнили, что подобные незаконные сайты блокируются.
Они подчеркнули, что с начала 2021 года были приняты решения о наличии запрещенной информации в отношении 13 500 сайтов, в том числе и по продаже лекарств «с рук».
Однако разбираться с имеющейся проблемой ведомство отказалось и перенаправило в Роскомнадзор.
«Ознакомиться с порядком подачи обращений и непосредственно направить сообщение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, о наличии на страницах сайтов в сети „Интернет“ противоправной информации, можно на сайте Роскомнадзора»,написали сотрудники тюменского Росздравнадзора.