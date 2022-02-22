Подпольный рынок лекарств в Тюмени — Росздравнадзор не хочет с ним бороться

«Думаю, что Росздравнадзор обязательно отреагирует на этот запрос. Врачи тоже, конечно, должны за это отвечать, потому что есть такой момент, что в аптеку приходят люди и говорят: „Мне врач предложил купить через него препарат в четыре раза дешевле. Сколько он стоит у вас?“. Смотрю в интернете, а он стоит 12 тысяч рублей. Вот как так?»не понимает горожанка Татьяна (имя изменено — прим. ред.).