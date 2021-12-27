Составлен рейтинг наиболее покупаемых россиянами лекарств в этом году

Posted 27 декабря 2021,, 13:46
Published 27 декабря 2021,, 13:46
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, кроме того, предпочтение отдавалось антибиотикам и препаратам, помогающим при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и поддерживающим сердечно-сосудистую систему.
Как свидетельствует рейтинг, россиянам сложно обходиться без сосудосуживающих капель в нос — «Ксилометозолина», которого в этом году было куплено 127 миллионов упаковок на более чем 10, 4 миллиардов рублей. Затем без жаропонижающего средства «Цитрамон» (58,4 миллиона упаковок и свыше 2,1 миллиарда рублей). Третье место они “отдали» обезболивающему «Ибупрофену» (свыше 54,6 миллионов упаковок и более 7,2 миллиарда рублей).
Его популярность, по словам замдиректора Центра Реваза Юсупова, можно объяснить широкой функциональностью. Поскольку он применяется в качестве обезболивающего, жаропонижающего и детского.