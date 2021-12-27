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Posted 27 декабря 2021,, 13:46

Published 27 декабря 2021,, 13:46

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Составлен рейтинг наиболее покупаемых россиянами лекарств в этом году

27 декабря 2021, 13:46
Согласно рейтингу, составленному Центром развития перспективных технологий, являющимся оператором маркировки, по информации, которая имееется в системе «Честный ЗНАК», в этом году россияне чаще всего интересовались в аптеках наличием сосудосуживающих капель, препаратов от боли и жара и рядом других.

Как сообщает NEWS.ru, кроме того, предпочтение отдавалось антибиотикам и препаратам, помогающим при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и поддерживающим сердечно-сосудистую систему.

Как свидетельствует рейтинг, россиянам сложно обходиться без сосудосуживающих капель в нос — «Ксилометозолина», которого в этом году было куплено 127 миллионов упаковок на более чем 10, 4 миллиардов рублей. Затем без жаропонижающего средства «Цитрамон» (58,4 миллиона упаковок и свыше 2,1 миллиарда рублей). Третье место они “отдали» обезболивающему «Ибупрофену» (свыше 54,6 миллионов упаковок и более 7,2 миллиарда рублей).

Его популярность, по словам замдиректора Центра Реваза Юсупова, можно объяснить широкой функциональностью. Поскольку он применяется в качестве обезболивающего, жаропонижающего и детского.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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