Составлен рейтинг наиболее покупаемых россиянами лекарств в этом году

Как свидетельствует рейтинг, россиянам сложно обходиться без сосудосуживающих капель в нос — «Ксилометозолина», которого в этом году было куплено 127 миллионов упаковок на более чем 10, 4 миллиардов рублей. Затем без жаропонижающего средства «Цитрамон» (58,4 миллиона упаковок и свыше 2,1 миллиарда рублей). Третье место они “отдали» обезболивающему «Ибупрофену» (свыше 54,6 миллионов упаковок и более 7,2 миллиарда рублей).