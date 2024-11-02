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Ольга Земскова

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Отпуск осенью: где отдыхать в сентябре-2024
Отпуск дали только в сентябре? Не беда! Шансов приятно провести время по-прежнему очень много.
4 сентября, 11:28
2022
РЭО: по всей стране прошли субботники
8 декабря 2022, 15:22
РЭО разработал VR-туры для ознакомления с объектами переработки мусора
30 ноября 2022, 18:44
Денис Буцаев: Биржа ВМР появилась на сайте Российского экологического оператора
30 ноября 2022, 17:26
РЭО: Объем выбрасываемого в России золота в качестве отходов достиг величины в 500 кг
30 ноября 2022, 16:24
К Консорциуму РЭО по переходу к циклической экономике присоединился МГИМО
29 ноября 2022, 16:48
РЭО: В России построят 8 экотехнопарков в разных регионах
28 ноября 2022, 17:44
Для участия в «Зеленой премии» РЭО подали более 3 тысяч заявок
22 ноября 2022, 16:16
РЭО принял участие в подготовке форума "Экосистема"
22 ноября 2022, 08:32
НРФ'6 завершился в Москве
18 ноября 2022, 17:04
РЭО: Работы по рекультивации российских полигонов возьмет на себя компания «Экотех»
17 ноября 2022, 15:18
Буцаев: РЭО проконтролирует строительство мусорных предприятий в Калининграде
16 ноября 2022, 17:45
На Первом Российском винодельческом форуме обсудят развитие виноделия в РФ
15 ноября 2022, 19:23
Буцаев: Экосбор получат мусорозаводы в рамках концессий
15 ноября 2022, 18:51
НКМЗ: гигант советского машиностроения, которому не было равных
11 ноября 2022, 17:15
Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ запускают совместный проект пилотирования цифровой ипотеки
10 ноября 2022, 15:21
Кириенко: Лекторы общества "Знание" организуют занятия в Донбассе с начала СВО
9 ноября 2022, 16:31
РЭО: В Архангельской области возведут три объекта по обращению с ТКО
8 ноября 2022, 19:18
Владислав Засыпко. Донецкий «комар», о котором написана баллада
8 ноября 2022, 18:52
Холдинг «Ромир» проанализировал цены в популярных торговых сетях страны
2 ноября 2022, 19:54

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