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На пруду Южный в Тюмени прохожие спасли провалившуюся под лёд 7-летнюю девочку

21 февраля 09:51
Фото: Администрация Тюмени
На пруду Южный в Тюмени прохожие спасли провалившуюся под лёд школьницу
Накануне в Тюмени на пруду Южном под лёд ушла 7-летняя школьница, которая решила сократить путь до школы через водоём, забыв о безопасности. К счастью, на место происшествия поспешили прохожие, которые помогли ребёнку выбраться на берег, предотвратив трагедию, рассказали в городской администрации.
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Тюмень

Недалеко от пруда расположены два общеобразовательных учреждения в этом районе, и поэтому довольно часто там можно увидеть детей. Специалисты предупреждают об опасности выхода на лёд из-за перепада температуры и солнца, которое уже начинает греть землю и поверхность льда в том числе.

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«Чтобы пресечь несчастные случая и трагические последствия на Южном на подходах к пруду были установлены ограничительные ленты и дополнительные запрещающие знаки. Помимо того, в этом районе будет проходить дежурство казачьих патрулей, а полицейские включили эту территорию в патрульный маршрут. Также с жителями проведут профилактические беседы»,пояснили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что в период оттепели находиться на льду очень рискованно, даже если вам кажется, что поверхность вполне стабильна.

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#Новости#Происшествия#Лед#Тюмень#Дарья Гасникова
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