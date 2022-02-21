На пруду Южный в Тюмени прохожие спасли провалившуюся под лёд 7-летнюю девочку

Недалеко от пруда расположены два общеобразовательных учреждения в этом районе, и поэтому довольно часто там можно увидеть детей. Специалисты предупреждают об опасности выхода на лёд из-за перепада температуры и солнца, которое уже начинает греть землю и поверхность льда в том числе.