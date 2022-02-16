nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После падения канатоходца на директора тюменского цирка завели дело

16 февраля 08:41
Фото: 1Mi
После падения канатоходца на директора тюменского цирка завели дело
После публикаций в СМИ о падении канатоходца в тюменском цирке прокурорами была проведена проверка, в ходе которой установлены нарушения в сфере охраны труда и заведено административное дело на руководителя учреждения, рассказали в региональном ведомстве.
Сюжет
Тюмень

Проверка установила, что в филиале Росгосцирка «Тюменский государственный цирк» пользуются цирковым оборудованием с дефектами. Помимо того, там не было обнаружено страховочных устройств.

В Тюмени на представлении в цирке упал канатоходец. Это испугало зрителей
Узнать подробнее

«Из-за этих нарушений в адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. Также прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона», сообщили в надзорном органе.

Вместе с тем, окружной прокурор возбудил на руководителя административное дело по статье 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ». Штраф может составить сумму от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

Материалы по теме
В Тюмени завели уголовное дело на водителя, сбившего мать с дочерью в центре города На курсанта ТВВИКУ завели уголовное дело за избиение офицера до смертиВ Тюмени на главу нефтекомпании завели уголовное дело из-за неуплаты 50 млн налогов
#Новости#Цирк#Происшествия#Прокуратура#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25