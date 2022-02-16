После падения канатоходца на директора тюменского цирка завели дело

Проверка установила, что в филиале Росгосцирка «Тюменский государственный цирк» пользуются цирковым оборудованием с дефектами. Помимо того, там не было обнаружено страховочных устройств.
«Из-за этих нарушений в адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. Также прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона», сообщили в надзорном органе.
Вместе с тем, окружной прокурор возбудил на руководителя административное дело по статье 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ». Штраф может составить сумму от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.