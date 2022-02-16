После падения канатоходца на директора тюменского цирка завели дело

После публикаций в СМИ о падении канатоходца в тюменском цирке прокурорами была проведена проверка, в ходе которой установлены нарушения в сфере охраны труда и заведено административное дело на руководителя учреждения, рассказали в региональном ведомстве.

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