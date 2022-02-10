Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины в пожаре в Тобольске

Следователи уточнили, что внешне найденное тело мужчины не имеет признаков насильственной смерти. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего.
«Следственный отдел по городу Тобольску начал доследственную проверку. Будут выяснены причины возникновения пожара и обстоятельства, приведшие к трагедии. После всех процедур будет вынесено решение»,пояснили в ведомстве.
На данный момент по предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печи.
Сотрудники СКР уже осмотрели место инцидента, взяли показания у свидетелей и назначили несколько необходимых экспертиз.