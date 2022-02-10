Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины в пожаре в Тобольске

Сегодня, 10 февраля, ночью во время тушения пожара в доме в Тобольске на улице Зелёной было обнаружено тело. Специалисты начали проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

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