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Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины в пожаре в Тобольске

10 февраля 08:13
Фото: Следственное управление СКР по Тюменской области
Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины в пожаре в Тобольске
Сегодня, 10 февраля, ночью во время тушения пожара в доме в Тобольске на улице Зелёной было обнаружено тело. Специалисты начали проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.
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Тюмень

Следователи уточнили, что внешне найденное тело мужчины не имеет признаков насильственной смерти. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего.

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«Следственный отдел по городу Тобольску начал доследственную проверку. Будут выяснены причины возникновения пожара и обстоятельства, приведшие к трагедии. После всех процедур будет вынесено решение»,пояснили в ведомстве.

На данный момент по предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печи.

Сотрудники СКР уже осмотрели место инцидента, взяли показания у свидетелей и назначили несколько необходимых экспертиз.

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#Новости#Следствие#Пожары#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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