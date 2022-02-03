Десять пожаров произошло в Тюменской области за прошедшие сутки

Большинство возгораний было зафиксировано в жилых домах. Причинами возникновения огня стали: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём, неправильная обращение с печью, а также нарушение правил пожарной безопасности во время проведения огневых работ.
«Самой загруженной для спасателей стала вторая половина дня. В течение нескольких часов пожарные тушили пять пожаров, которые произошли в областном центре и Тюменском районе», — пояснили в ведомстве.
Огнеборцам 32-го пожарно-спасательного отряда удалось в короткие сроки локализовать распространение стихии и оперативно справиться с огнём.