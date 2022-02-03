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Десять пожаров произошло в Тюменской области за прошедшие сутки

3 февраля 07:54
Фото: 1Mi
Десять пожаров произошло в Тюменской области за прошедшие сутки
За прошедшие сутки, 2 февраля, в Тюменской области произошло десять пожаров, сообщили в региональном Управлении МЧС.
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Тюмень

Большинство возгораний было зафиксировано в жилых домах. Причинами возникновения огня стали: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём, неправильная обращение с печью, а также нарушение правил пожарной безопасности во время проведения огневых работ.

«Самой загруженной для спасателей стала вторая половина дня. В течение нескольких часов пожарные тушили пять пожаров, которые произошли в областном центре и Тюменском районе», — пояснили в ведомстве.

Огнеборцам 32-го пожарно-спасательного отряда удалось в короткие сроки локализовать распространение стихии и оперативно справиться с огнём.

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#Новости#Пожары#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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