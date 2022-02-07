Мороз и солнце ждут Тюмень в понедельник

Синоптики Гисметео прогнозируют на понедельник в Тюмени снижение температуры воздуха до -18 градусов в предрассветные часы.
Примерно с 9 часов утра с рассеиванием сумерек воцарится солнце и будет ярко светить до самого вечера. Температура воздуха при этом будет колебаться в диапазоне от -18 до -13 градусов.
К вечеру градусник успокоится на отметке -15 градусов, ночь будет звездной и ясной.
Ветра нет, тихо. Лишь короткие порывы скоростью до 5 метров в секунду. Вероятность осадков минимальная. Ближе к полуночи небо затянут облака.
Напомним, что синоптики обещали Тюмени по-весеннему теплый февраль, и погода должна смягчиться к середине следующей недели. Вторник будет переходным днем, с сумрачным небом, но и потеплением и легким снежком.