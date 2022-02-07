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Мороз и солнце ждут Тюмень в понедельник

7 февраля 01:00
Фото: 1Mi
Неделя начнется в Тюмени с похолодания, но одновременно небо будет ясным, а атмосфера солнечной.
Сюжет
Тюмень

Синоптики Гисметео прогнозируют на понедельник в Тюмени снижение температуры воздуха до -18 градусов в предрассветные часы.

Примерно с 9 часов утра с рассеиванием сумерек воцарится солнце и будет ярко светить до самого вечера. Температура воздуха при этом будет колебаться в диапазоне от -18 до -13 градусов.

К вечеру градусник успокоится на отметке -15 градусов, ночь будет звездной и ясной.

Ветра нет, тихо. Лишь короткие порывы скоростью до 5 метров в секунду. Вероятность осадков минимальная. Ближе к полуночи небо затянут облака.

Напомним, что синоптики обещали Тюмени по-весеннему теплый февраль, и погода должна смягчиться к середине следующей недели. Вторник будет переходным днем, с сумрачным небом, но и потеплением и легким снежком.

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