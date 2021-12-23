В 2022 году в Тюменской области появится необходимое количество приютов для животных

В текущем году в Ишиме уже начал свою работу муниципальный приют для животных. Ещё одно учреждение с начала 2022 года заработает в городе Ялуторовске. Помимо того, городские места содержания бездомных и потерявшихся четвероногих уже существуют в Тобольске и Тюмени.
«С учётом всех требований действующего законодательства Тюменская область будет обеспечена нужным числом приютов, где размещаются животные без хозяев», — ответил Александр Моор.
Все четыре приюта начнут действовать в следующем году. Эти учреждения будут содержать всех животных, не имеющих владельцев, отловленных как в городе, где расположена обитель, так и в ближайших деревнях и сёлах.
Ранее Тюменская область оказалась в первой пятёрке Национального Рейтинга прозрачности закупок 2021 под названием «Гарантированная прозрачность» и получила подтверждающий сертификат и символическую награду. Среди 85 субъектов России она заняла четвёртое место. Высокий профессиональный уровень, грамотность, ответственность специалистов уполномоченного органа в сфере закупок и государственных заказчиков позволяет успешно решать задачи, поставленные губернатором Тюменской области Александром Моором, содействовать дальнейшему развитию региона.
Также в этом году область заняла места в первых десятках в множестве конкурсов и рейтингах, в том числе второе место в конкурсе креативных общественных пространств.