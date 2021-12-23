В 2022 году в Тюменской области появится необходимое количество приютов для животных

В текущем году в Ишиме уже начал свою работу муниципальный приют для животных. Ещё одно учреждение с начала 2022 года заработает в городе Ялуторовске. Помимо того, городские места содержания бездомных и потерявшихся четвероногих уже существуют в Тобольске и Тюмени.