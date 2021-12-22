С 9-балльных пробок начинается среда в Тюмени

Погодные условия стали причиной серьезных пробок утром 22 декабря. Снег значительно сократил видимость, из-за чего автомобильный поток стал двигаться медленнее. Движение затруднено почти во всей Тюмени.
«Какой-то ад. Пока ехала до работы — уже устала», — комментирует Надя Ш.
На картах местные жители сами отмечают ДТП, чтобы предупредить других участников движения. В среду утром таких пометок стояло 10. «Наш Город» связался с представителем ГИБДД по Тюменской области и выяснил, что серьезных аварий не происходило.
«ДТП с пострадавшими этим утром не было ни в Тюмени, ни в Тюменской области. Возможно, просто небольшие столкновения. Многие торопятся, не учитывают погодные условия, не соблюдают дистанцию, из-за чего и происходят аварии. На особо напряженных участках сотрудники ДПС регулируют движение и помогают водителям»,заявили в пресс-службе ведомства.