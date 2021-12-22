С 9-балльных пробок начинается среда в Тюмени

«ДТП с пострадавшими этим утром не было ни в Тюмени, ни в Тюменской области. Возможно, просто небольшие столкновения. Многие торопятся, не учитывают погодные условия, не соблюдают дистанцию, из-за чего и происходят аварии. На особо напряженных участках сотрудники ДПС регулируют движение и помогают водителям»,заявили в пресс-службе ведомства.