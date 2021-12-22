Из-за ухудшения погодных условий в Тюменской области могут происходить ЧС

Например, возможен обрыв линий связи и электричества. Тюменцам порекомендовали одеваться по погоде, пожилым людям и детям выходить из дома в сопровождении. Также повышен риск ДТП, поэтому автолюбителям стоит соблюдать внимательность, учитывать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.