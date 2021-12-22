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Из-за ухудшения погодных условий в Тюменской области могут происходить ЧС

22 декабря 2021, 03:43
Фото: 1Mi
Погода ухудшится 22 и ночью 23 декабря, об этом сообщили в МЧС по Тюменской области. Возможен снег с дождем, температура воздуха упадет до -16 градусов.
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Тюмень

«На территории юга Тюменской области ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. Скорость ветра может достигать 18 метров в секунду. Возможен гололед, отложение мокрого снега и льда на проводах и деревьях», — подчеркнули в региональном ведомстве.

Такая погода будет держаться 22 и ночью 23 декабря. Утром 23 декабря температура воздуха может упасть до -16 градусов. В связи с резким ухудшением погодных условий повышается риск чрезвычайных ситуаций.

Например, возможен обрыв линий связи и электричества. Тюменцам порекомендовали одеваться по погоде, пожилым людям и детям выходить из дома в сопровождении. Также повышен риск ДТП, поэтому автолюбителям стоит соблюдать внимательность, учитывать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно позвонить по номеру 112.

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