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Почти каждый третий тюменец останется без новогоднего корпоратива

15 декабря 2021, 06:47
Фото: 1Mi
Почти каждый третий тюменец останется без новогоднего корпоратива
Аналитики сервисов по подбору персонала hh.ru и Зарплата.ру провели опрос и выяснили, что у 26% сотрудников не будет новогоднего корпоратива и в 56% случаев праздники отменены из-за эпидемиологической обстановки.

Вечеринку с коллегами в честь Нового года планируют 54% опрошенных сотрудников. Порядка 20% респондентов ещё не в курсе планов своего предприятия на такого рода мероприятия.

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На корпоративы собираются начинающие специалисты, маркетологи и юристы, а также продажники и айтишники. Чаще всего новогоднего мероприятия не будет у менеджеров по персоналу, логистов, водителей и представителей отрасли добычи сырья.

«В 52% случаев причинами отмены корпоративных праздников стала сложная эпидемиологическая обстановка, 30% ответивших пояснили, что в компании на организацию праздника нет средств. В 10% компаний Новый год с коллегами отмечать не принято и 5% работников сами не захотели идти на событие в конце года», — рассказали специалисты.

В ресторане, кафе или столовой корпоратив состоится у 60% участников опроса, вечеринки в клубе или лофте будут организованы у 23% служащих, ещё 17% будут праздновать в офисе компании.

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