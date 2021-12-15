Почти каждый третий тюменец останется без новогоднего корпоратива

«В 52% случаев причинами отмены корпоративных праздников стала сложная эпидемиологическая обстановка, 30% ответивших пояснили, что в компании на организацию праздника нет средств. В 10% компаний Новый год с коллегами отмечать не принято и 5% работников сами не захотели идти на событие в конце года», — рассказали специалисты.