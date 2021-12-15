Почти каждый третий тюменец останется без новогоднего корпоратива

Вечеринку с коллегами в честь Нового года планируют 54% опрошенных сотрудников. Порядка 20% респондентов ещё не в курсе планов своего предприятия на такого рода мероприятия.
На корпоративы собираются начинающие специалисты, маркетологи и юристы, а также продажники и айтишники. Чаще всего новогоднего мероприятия не будет у менеджеров по персоналу, логистов, водителей и представителей отрасли добычи сырья.
«В 52% случаев причинами отмены корпоративных праздников стала сложная эпидемиологическая обстановка, 30% ответивших пояснили, что в компании на организацию праздника нет средств. В 10% компаний Новый год с коллегами отмечать не принято и 5% работников сами не захотели идти на событие в конце года», — рассказали специалисты.
В ресторане, кафе или столовой корпоратив состоится у 60% участников опроса, вечеринки в клубе или лофте будут организованы у 23% служащих, ещё 17% будут праздновать в офисе компании.